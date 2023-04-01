Ramazan’da uzun süre susuz kalmak, migren ataklarını tetikliyor

Ramazan'da uzun süren açlık, susuzluk ve uyku düzenindeki değişiklikler migreni tetikliyor! Nörolog/ Klinik Nörofizyolog Dr. Okan Bölükbaşı, migren tedavisinin kişiden kişiye değiştiğini belirtiyor.



TEDBİR ALINMALI

"Işığa ve sese karşı hassasiyetle ortaya çıkan migren, beraberinde bulantı, kusma ve halsizliğin de eşlik ettiği şiddetli baş ağrısı atağıdır. Bu şikayetler 4 saatten 72 saate kadar sürebilir. Migrende tedavi planımız hastanın yaşına, yaşanan atakların sıklığına, eşlik eden başka hastalıkların olup olmadığına ve migrenin tipine göre değişir" diyor. Migren ataklarından korunmak için bol sıvı tüketimini öneren Prof. Dr. Bölükbaşı, şöyle devam ediyor: Migren hastası olup Ramazan ayında oruç tutmak isteyen hastalarımızın birçok düzen bozulduğu için daha dikkatli olmaları gerekiyor. Oruç tutmak isteyen migren hastalarına önerebileceğimiz, sahurda kana geç yayılan kan şekerinin düşmesini engelleyen gıdalar alabilirler. Mesela haşlanmış patates, yumurta, tahin gibi gıdaların alımı kan şekerindeki dalgalanmaları biraz daha azaltır. İftardan sahura kadar olan süreçte bol sıvı alımı da önemli...



HASTALIKLARA MAYDANOZ

süsleyen maydanoz, sağlığı da koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:

Böbrek hastalıklarından korur.

Gözleri güçlendirir.

Böbrek taşı sorununu bitirir.

Prostat kanserine yakalanma riskini azaltır.

Diyabetin neden olduğu şikayetleri önler.

Kan damarlarını korur.

Romatizma ağrılarını giderir.

Şişkinliği alır.

Kalp krizi riskini azaltır.



HAZIR ÇORBAYA DİKKAT

Paketli gıdalar, tehlike saçıyor! Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, özellikle hazır çorbaların yol açtığı tehlikeye değiniyor. "Çünkü hazır çorbaların içerisinde çok nadir de olsa monosodyum glutamat yani Çin tuzu vardır. Bu tuz, kişide bağımlılık yapmaktadır. Diğer bir sıkıntı ise hazır çorbalarda bulunan tuz oranıdır. Hazır çorbalarda bunu ayarlamak mümkün değildir. Tüketilen hazır çorba ile vücudun sodyum oranını artırmaktayız. En doğrusu ev tipi beslenmektir" uyarısında bulunuyor.



KALPLERE PANCAR GÜCÜ

C vitamini deposu pancar, tansiyonu dengeler. Böylece kalp sağlığını korur. Kanserle savaşır. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Hazımsızlığı bitirir.



CEVİZİ SEVERİZ!

Omega-3 deposu ceviz, kötü kolesterolü düşürür. Meme ve prostat kanseriyle mücadele eder. Diyabete karşı korur. Beyin sağlığını destekler.



KEÇİBOYNUZU ŞİFA DOLU

Lif oranı yüksek antioksidan deposu olan keçiboynuzu, nefes darlığına iyi gelir. Öksürüğü keser ve kilo vermeye yardımcı olur. Kanı temizler.

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