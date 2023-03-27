Ramazan'da oruç tutarak güçlenin! İşte sağlığa faydaları





BU ÖNERİLERE DİKKAT

Kronik hastalığı olanların Ramazan ayında dikkat etmesi gerekenler şöyle sıralanıyor:

Doktora danışarak oruç tutması önemlidir. Oruç tutarken hastalıklar da kontrol altına alınmalı, ilaçlar ihmal edilmemelidir.Hastalığa göre yasaklı besinler varsa nasılsa oruç tutuyorum, daha az öğün yapıyorum diye düşünülerek diyet planı bırakılmamalıdır. Uzun süreli açlık sonrasında iftarda normalde tüketilen miktardan ve çeşitlilikten daha fazlasının yenmemesine dikkat edilmelidir. İftara bir kase çorba ile başlanmalı, su içilmeli ve 20 dakikalık bir ara vererek ana yemeğe başlanmalıdır. Yemek yavaş yenmeli, acele edilmemelidir. Zeytinyağlı yemekler tercih edilmeli, bol yeşil yapraklı sebzeler yenmelidir. Az şekerli sütlü tatlılar tercih edilmeli, meyveler yemek ten en az 1 -2 saat sonra tüketilmelidir. Egzersiz, yemekten 1 saat sonra 30 dakikalık yürüyüş yapmalıdır. Sahur ve iftar arasında en az 2-2.5 litre su tüketilmelidir.

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