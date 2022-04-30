Ramazan Bayramı lezzetli sofralarla geliyor ancak yemeği fazla kaçırmak sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor

Ramazan Bayramı, tüm ailenin birlikte olduğu lezzetli sofralarla geliyor. Ancak bayram süresinde yemeği fazla kaçırmak, sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor... Dyt. Ege Ramadanoğlu, sağlıklı bayram için önerilerini sıralıyor:

Kızartma, börek ve hamur işi gıdalardan uzak durun. Güne domates, salatalık, maydanoz, peynir, yumurtadan oluşan sağlıklı bir kahvaltıyla başlayın.

Öğün aralarını en fazla 4-5 saat olacak şekilde düzenleyin. Gerektiğinde ayran, kefir için.

Bayramda, mide ve bağırsak sorunlarının yaşanmaması için şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edin.

Diyabet, kalp ve yüksek tansiyon hastalığınız varsa çay ve kahve tüketiminde aşırıya kaçmayın.

Sindirimin düzenli çalışması için lifli besinler tüketilmeli.



UZUN ÖMRÜN ALTIN KURALI

Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı, doğru beslenmekten geçiyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, sağlığı koruyacak 10 öneriyi sıralıyor:

ŞEKERLİYSE UZAK DURUN: Meyve suyu ve kola obezite, diyabet, kalp hastalığına yol açar.

PAKETLİ GIDALARA SON: Lif, protein bakımından düşük olan bu gıdalar, kilo alımına neden olur.

KAHVE İÇİN: Antioksidan bakımından zengin olan kahvenin düzenli tüketimi diyabet, Parkinson ve Alzheimer'dan korur.

İYİ UYUYUN: Kaliteli uyku, insülini dengeler. Beyni korur, obeziteyi önler.

BOL SU İÇİN: Günde 2.5-3 litre su içmek metabolizmayı hızlandırır. Toksinlerin atar.

DOĞRU BESLENME ŞART: Sebzeler ve meyveler kalp, diyabetten korur. Antioksidan etkisiyle hastalıkları önler.



TAVŞAN KANI SAĞLIK

Sohbetlere eşlik eden ağızları tatlandırn çay, sağlığı da korumaya yardımcı oluyor. Sudan sonra tüm dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri olan çay, bolca antioksidan içeriyor. Vücuttaki iltihabı azaltıyor. Diyabet, obezite ve yüksek kolesterol riskini azaltıyor. Kalp sağlığını koruyan çay, günde 3 fincan içildiğinde kalp krizinden koruyor. Bağırsak sağlığını destekleyen ve sindirimi hızlandıran çay, kan şekerini dengeliyor. Diyabetle savaşıyor. Kanseri önlüyor. Konsantrasyonu artırıyor.



ALS BACAKLARA VURUR

Bir motor nöron hastalığı olan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), kadınlarda daha sık görülüyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, ALS'nin kol ve bacaklarda kas güçsüzlüğüyle başladığını belirtiyor. "Hastada yutma güçlüğü ve solunum sıkıntısı da gelişebilir. Kas güçsüzlüğü ve seğirmeler görülür. Eğer, vücutta yaygın bir seğirme varsa, nörolojik muayeneden geçmek gerekir" diyor.



AKLIN YOLU TARÇIN

Alzheimer, günümüzde hızla yayılıyor. Stres, yoğun iş ortamı, hava kirliliği ve yanlış beslenme alışkanlıkları genç yaşlarda unutkanlığa neden oluyor. Bu hastalıktan korunmanın ve beyni güçlü tutmanın yolu ise doğru beslenmekten geçiyor. D ve B12 vitamini beyin hücrelerini besliyor ve unutkanlığa engel oluyor. Unutkanlığa iyi gelen besinler şöyle sıralanıyor: Fındık, ceviz, bitter çikolata, ıspanak, tarçın...



KALP DOSTU LOR PEYNİRİ

Probiyotik içeriğiyle lor peyniri beyin sağlığını korur. Alzheimer'la savaşır. Kalp sağlığını destekler. İçerdiği protein sayesinde bağışıklığı destekler. Kilo vermeyi sağlar.



BAĞIRSAKLARA KARŞI PANCAR GÜCÜ

Ağızları tatlandıran pancar, içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Kanserle savaşır. Bağırsak hareketlerini hızlandırır. Hazımsızlığı bitirir.



KEÇİBOYNUZU VÜCUDA GÜÇ VERİR

Antioksidan deposu olan keçiboynuzu bağışıklığı güçlendirir. Nefes darlığına iyi gelir. Öksürüğü keser. Damar tıkanıklığını giderir. Astım ataklarına iyi gelir.