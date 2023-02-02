Rahimdeki iyi huylu tümör olarak bilinen miyom aşk hayatını bitiyor

Kadın hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Bunların başında miyom geliyor. Halk arasında iyi huylu tümör olarak bilinen bu hastalık, kadınların doğurganlık döneminde rahim bölgesinde meydana gelen normalin dışındaki dokularla ortaya çıkıyor. Şiddetli ağrı, adet düzensizlikleri, sık idrara çıkma gibi belirtilerle kendini gösteren miyomlar, kısırlıktan rahmin alınmasına kadar farklı sonuçlara neden olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kübra Bağcı, miyomlar hakkında merak edilenleri açıklıyor.
45'E KADAR RİSKLİ
Miyomlar, daha çok 18-45 yaş arasındaki her 4 kadından birinde görülüyor. Genellikle genetik yatkınlık gösteren bu hastalık, annesinde veya kız kardeşinde miyom saptanan kadınlarda ortaya çıkıyor. Vücut kitle indeksi yüksek kadınlarda, ilk adetini erken yaşta görenlerde ve hiç doğum yapmamış kadınlarda risk artıyor.
KANSERE SEBEP
Rahim içinde yerleşim gösteren miyomlar, rahim iç duvarını bozarak kısırlığa, tekrarlayan düşüklere sebep oluyor. Miyomu olan bir kadın gebe kalmışsa gebelik sırasında miyom büyüyebiliyor, bebekte gelişim geriliği görülebiliyor. Miyomlar iyi huylu tümörler olsa da binde 2 ile 5 arasında kansere dönüşebiliyor. Hastanın yaşı arttıkça kansere dönüşme ihtimali de artıyor.