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    Rahimdeki iyi huylu tümör olarak bilinen miyom aşk hayatını bitiyor

    Miyom, rahimdeki iyi huylu tümör olarak biliniyor. Kansızlık, kasık ağrısı gibi şikayetlere yol açıyor. Çiftlerin aşk hayatını bile bitiren bu hastalıkta kişiye özel tedavi uygulanıyor.

    Bil’miyom’ demeyin!

    Kadın hastalıkları, sağlığı tehdit ediyor. Bunların başında miyom geliyor. Halk arasında iyi huylu tümör olarak bilinen bu hastalık, kadınların doğurganlık döneminde rahim bölgesinde meydana gelen normalin dışındaki dokularla ortaya çıkıyor. Şiddetli ağrı, adet düzensizlikleri, sık idrara çıkma gibi belirtilerle kendini gösteren miyomlar, kısırlıktan rahmin alınmasına kadar farklı sonuçlara neden olabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kübra Bağcı, miyomlar hakkında merak edilenleri açıklıyor.



    45'E KADAR RİSKLİ
    Miyomlar, daha çok 18-45 yaş arasındaki her 4 kadından birinde görülüyor. Genellikle genetik yatkınlık gösteren bu hastalık, annesinde veya kız kardeşinde miyom saptanan kadınlarda ortaya çıkıyor. Vücut kitle indeksi yüksek kadınlarda, ilk adetini erken yaşta görenlerde ve hiç doğum yapmamış kadınlarda risk artıyor.



    KANSERE SEBEP
    Rahim içinde yerleşim gösteren miyomlar, rahim iç duvarını bozarak kısırlığa, tekrarlayan düşüklere sebep oluyor. Miyomu olan bir kadın gebe kalmışsa gebelik sırasında miyom büyüyebiliyor, bebekte gelişim geriliği görülebiliyor. Miyomlar iyi huylu tümörler olsa da binde 2 ile 5 arasında kansere dönüşebiliyor. Hastanın yaşı arttıkça kansere dönüşme ihtimali de artıyor.



        ÇOCUK İSTİYORSA...
        Miyom tanısı, muayene sırasında ultrason ile konuluyor. Bazen miyomun yerleşim yerini ve boyutlarını tam olarak değerlendirmek için MR görüntüleme yapılması gerekiyor. Miyomlar kesin olarak ameliyatla tedavi ediliyor. Ameliyatlar iki türde yapılıyor. Birinci seçenek olarak rahim korunarak miyomlar çıkartılıyor. Rahmin alınması ise ikinci seçenek oluyor. Hangi ameliyat türünün seçileceği hastanın yaşı, çocuk istemi veya çocuk sayısı gibi parametrelere göre değişiyor.



        AŞKI DA BİTİRİR
        Miyom çoğu hastada herhangi bir şikayete yol açmıyor. Rutin muayene sırasında saptanıyor. Sebep olduğu şikayetler, miyomun rahimdeki yerleşim yerine ve boyutuna göre değişiyor. Kasık ağrısı, sık ve aşırı adet kanaması ve kansızlıkla kendini gösteriyor. Eğer miyom, oluşturduğu bası ile komşu organları etkilemişse sık idrara çıkma, idrar kaçırma veya kabızlığa neden oluyor. Cinsel ilişki sırasında ağrı oluşturması ise çiftlerin cinsel yaşamını önemli ölçüde etkiliyor.

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        Haberler Sağlık Rahimdeki iyi huylu tümör olarak bilinen miyom aşk hayatını bitiyor
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