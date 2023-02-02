Rahimdeki iyi huylu tümör olarak bilinen miyom aşk hayatını bitiyor





AŞKI DA BİTİRİR

Miyom çoğu hastada herhangi bir şikayete yol açmıyor. Rutin muayene sırasında saptanıyor. Sebep olduğu şikayetler, miyomun rahimdeki yerleşim yerine ve boyutuna göre değişiyor. Kasık ağrısı, sık ve aşırı adet kanaması ve kansızlıkla kendini gösteriyor. Eğer miyom, oluşturduğu bası ile komşu organları etkilemişse sık idrara çıkma, idrar kaçırma veya kabızlığa neden oluyor. Cinsel ilişki sırasında ağrı oluşturması ise çiftlerin cinsel yaşamını önemli ölçüde etkiliyor.

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