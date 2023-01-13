Rahim kanseri sırtımızdan vurur! Düzenli kontrol şart

Kanser, günümüzde önlenemeyen bir hızla yayılıyor. Hem bizim hem sevdiklerimizin hayatını tehdit ediyor. Rahim ağzı kanseri de, ülkemizde kadınlar arasında en sık görülen dördüncü kanser türü olarak biliniyor. Genellikle sinsi ilerleyen bu hastalık, erken teşhis özellikle de HPV aşısıyla önleyebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Pervin Karlı, 1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle uyarılarda bulunuyor. Rahim ağzı kanserinin önlenebilir kanserlerden biri olduğuna dikkat çekerek önemli bilgiler veriyor.



ÇOK SİNSİ İLERLER!

Ülkemizde her yıl 400 bin kadın, rahim ağzı kanserine yakalanıyor. İleri evrelere kadar belirti vermeyen bu hastalık, sinsi ilerliyor. Bazen de ilişki sonrası lekelenme, kasık ağrısı, bel ağrısı, yorgunluk, kilo kaybı, idrar yaparken ağrı, vajinal dolgunluk ve kitle hissi, ağrılı cinsel ilişki ve vajinal kanamalar şeklinde de kendini gösteriyor. Rahim ağzı kanserinin önlenebileceğini belirten Doç. Dr. Karlı, "Rahim ağzı kanserinin tamamına yakınından sorumlu olan ajan, 200'den fazla tipi olan HPV virüsüdür" diyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Bu virüslerden genital bölgede enfeksiyon yapan tipleri yüksek riskli ve düşük riskli HPV tipleri olarak 2 ayrı gruba ayrılmaktadır. Yüksek riskli HPV tipleri ileri değerlendirme gerektirir. Düşük riskli HPV tipleri ise yakın takip ve değerlendirme gerektirir. Rahim ağzı kanseri açısından korunmada en sık görülen HPV tiplerine karşı geliştirilmiş aşılar mevcuttur. HPV aşıları için yaş sınırı alt yaş grubunda kız ve erkek çocuklarında 9 yaş, üst yaş sınırı ise bilimsel olarak hekimin uygun gördüğü üst yaş sınırlarına kadar olup üst yaş sınırı yoktur. Her yaş grubunda güvenle uygulanabilir. HPV aşısının yaptırmak için HPV virüsünün varlığı yokluğuna bakılmaz.



TEDAVİSİ HAKKINDA

Hastada HPV pozitif çıkarsa kolposkopi yapılıyor. Böylece rahim ağzının ileri değerlendirilmesine imkan veriyor. İki çeşit boyama sistemi uygulanıyor ve şüpheli alanlarda biyopsi işlemi yapılıyor. Biyopsi neticesinde hastada çıkan lezyonun patolojik durumuna göre işlem yapılıyor.



NASIL TEDBİR ALMALIYIZ?

Rahim ağzı kanserinden korunmak için yıllık muayenelerin aksatılmaması gerekiyor. Üç yılda bir smear tetkiki, HPV tetkiki negatif ise 5 yılda bir tarama, HPV pozitif ise HPV tipi yüksek riskli ise ileri değerlendirme yapılması için uzmana başvurulmlıdır.



SAÇLARA MAŞ FASULYESİ

Bol lifli maş fasulyesi kötü kolesterolü düşürür. Kalp krizi riskini azaltır. Tansiyonu dengeler. Diyabete karşı korur. Saç dökülmesini önler.



KOLESTEROLE YEŞİLLİK

Vücudu toksinlerden temizleyen yeşil soğan, kas ve kemik sistemini destekler. Göz sağlığını korur. Kolesterolü ve kan şekerini dengeler.



KEMİK SUYU GENÇLEŞTİRİR

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kemik suyu şifa dağıtır. Kemikleri güçlendirir. Cilt dokusunu besler. Kırışıklıkları azaltır. Kasları güçlendirir.

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