Pullanmayı kışkışlayın! Uzmanlar, kışın cildin pul pul dökülmesine karşı bitkisel yağları öneriyor





KESTANE AŞKINA

Kestane içeriğinde bol miktarda vitamin ve mineraller barındırıyor. İnsan sağlığı için oldukça faydalı ve zengin bir bitkisel besin kaynağı olan kestane afrodizyak etki yaratarak cinsel gücü artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Vücuda kuvvet ve enerji veriyor.

Cinsel gücü artırıyor.

Bedensel ve zihinsel yorgunluğu gideriyor.

Hastaların iyileşmelerini hızlandırıyor.

Kandaki kolesterol oranını düşürüyor.

Kan dolaşımını düzenliyor.

Varis ve basur şikâyetlerini azaltıyor.

Karaciğere ve mideye de fayda sağlıyor.



GRİBE KARŞI BİR BARDAK BOZA

Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden boza, hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Yüzlerce yıldır süregelen bir lezzet olan bu mucizevi içecek, grip ve soğuk algınlığına savaş açıyor. Öksürüğü hafifletiyor. Anne sütünü artırıyor. Sindirimi hızlandırıyor. Bağırsaklara güç veriyor. Kanserle mücadele eden boza, kemikleri güçlendiriyor. Uzmanlar, hastalıklara lezzetli bir çözüm için günde 1 bardak boza içmesini öneriyor.



ROMATİZMANIN İLACI İŞKEMBE ÇORBASI

Havaların soğuması, vücut direncini düşürüyor. Bağışıklığı güçlendirip hastalıklardan korunmada içimizi ısıtan kış çorbaları, yardıma koşuyor. Geleneksel Türk lezzetlerinden olan işkembe çorbası, kokusu ve lezzeti nedeniyle kimi zaman tercih edilmese de sağlığa olan faydaları nedeniyle uzmanlar sık sık tüketilmesini öneriyor. İçerdiği çinko ile bağışıklığı güçlendiren işkembe çorbası, kolesterolü dengeliyor. Hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor. Gripten koruyor. Romatizmayı dindiriyor.



ARGAN GÜZELLİĞİ

Argan yağı, içerdiğini vitaminler ile sivilceleri yok ediyor. Kırışıklıkları azaltıyor. Saçları uzatıyor. Cildin kendi kendini yenilemesini sağlıyor. Sedef hastalığı ve egzamaya iyi geliyor. Gözaltı torbalarını gideriyor. Mikropları öldürüyor.



KESKİN GÖZLERE TERE

Tere, adet düzensizliğini engeller. Bağırsakları temizler. Kansızlığı bitirir. Saçların dökülmesini azaltır. Katarakt riskini düşürür.



ÖKSÜRÜĞE VANİLYA

Güzel kokusu ile vanilya, sinirleri yatıştırır. Depresyonu önler. Ateşi düşürür. Öksürüğü hafifletir. Mide bulantısını engeller.

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