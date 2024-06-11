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Protein yüklemesi böbrek taşı sebebi

Böbrek taşı, dayanılmaz ağrılara yol açıyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Tedavi edilmezse böbrek kaybı yaşatabiliyor. Prof. Dr. Emrah Yürük, fazla miktarda protein alımının taşlara neden olduğunu söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Haziran 2024 Güncelleme 12 Haziran 2024, 07:01
Protein yüklemesi böbrek taşı sebebi

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Böbrek taşları, sık görülen ve ihmal edilirse sonuçları ciddi olan bir sorun olarak biliniyor. Böbrek kaybına kadar önemli sorunlara neden olan taşlar başarıyla tedavi edilebiliyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Emrah Yürük, böbrek taşları hakkında bilinmesi gerekenleri sıralıyor: Normal idrarda çözünmüş tuz ve mineraller bulunuyor. Fakat bunların artışıyla birlikte böbrek taşı oluşuyor. Taşlar oluştuklarında küçüktür ancak zaman içerisinde büyüyerek tüm böbreğin içini doldurabilir. Bu taşlar böbrekte sessiz olarak kalabileceği gibi böbrekten çıkan idrar kanalları boyunca ilerleyerek önce idrar torbasına gelip oradan da dış idrar kanalı ile vücut dışına atılabilir. Herhangi bir aşamada takılırsa idrar akımını tıkayarak şiddetli ağrıya neden olabilir.

İDRAR AKIŞINI ENGELLER
Çoğunlukla böbrek taşları semptom vermez. Eğer böbrekte oluşmuş olan taş böbrekten çıkarsa idrar kanalı boyunca ilerleyerek mesaneye ulaşır. İdrar kanalları ritmik kasılma hareketleri ile idrarı böbrekten mesaneye taşıyan ince boru şeklindedir. Küçük taşlar üreter boyunca sorunsuz ilerleyerek mesaneye ulaşırken bazen üreterde takılarak idrar akışını engeller ve böbrekte şişmeye neden olur. Şiddetli ağrı hissedilir. Böğürden başlayıp kasıklara doğru ilerleyen ağrı, yoğun şekilde idrar yapma isteği, yanmayla olan idrar, bulantı, kusma, koyu renkli, kanlı ağrı belirtilerdendir. Hastalar genelde doğumdan daha şiddetli bir ağrı olabildiğini de ifade eder.

OBEZİTE TETİKLER
Taş oluşumu için en önemli risk faktörlerinden birinin idrar miktarının düşük olması oluşturuyor. İdrar miktarı yeterli sıvı alınmamasına ya da fazla sıvı kaybına bağlı olarak az olabilir. En sık görülen taş tipi kalsiyum taşı olmasın rağmen kalsiyum taşlarının nedeni yenilen kalsiyum miktarı değil, böbreklerinizin vücuttaki kalsiyum dengesini sağlamak için aldığı önlemlerdir. Fazla hayvansal protein almak böbrek taşı oluşturur.

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