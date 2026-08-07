Protein ağırlıklı beslenme, uzun süre tok kalmayı sağlarken kas kütlesinin korunmasına da destek oluyor. Özellikle kilo verme sürecinde yeterli protein alınmadığında vücut yalnızca yağ değil, kas dokusunu da kaybedebiliyor. Uzmanlar, yeterli protein tüketiminin yağ yakımını desteklediğini, metabolizmanın daha fazla enerji harcamasına katkı sağladığını ve kilo verme sürecini daha sürdürülebilir hale getirdiğini belirtiyor. Protein ağırlıklı beslenme planında; yumurta, tavuk, balık, yağsız kırmızı et, yoğurt, kefir ve peynir gibi kaliteli protein kaynaklarının yanı sıra tam tahıllar, mevsim sebzeleri, baklagiller ve sağlıklı yağlar da yer alıyor.

Bu sayede vücut ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve lifleri alırken enerji seviyesinin gün boyu korunması hedefleniyor. Beslenme uzmanları, sağlıklı kilo vermek isteyenlerin günlük su tüketimine de dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Günde en az 2-2,5 litre su içilmesi, haftada birkaç gün direnç egzersizleri yapılması ve her gün 30-45 dakikalık tempolu yürüyüşün programa eşlik etmesi öneriliyor. Düzenli uyku ve stresin kontrol altında tutulması da kilo verme sürecini olumlu etkileyen önemli faktörler arasında gösteriliyor.