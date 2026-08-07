Doğru diyet sağlıklı zayıflama: Protein ağırlıklı beslenme ile kas kaybı olmadan yağ yakımı mümkün
Protein ağırlıklı beslenme programı çok önemli. Uzmanlara göre kilo vermenin sırrı, öğün atlamak değil; kaliteli protein, lif ve sağlıklı yağları dengeli tüketmekten geçiyor.
Protein ağırlıklı beslenme, uzun süre tok kalmayı sağlarken kas kütlesinin korunmasına da destek oluyor. Özellikle kilo verme sürecinde yeterli protein alınmadığında vücut yalnızca yağ değil, kas dokusunu da kaybedebiliyor. Uzmanlar, yeterli protein tüketiminin yağ yakımını desteklediğini, metabolizmanın daha fazla enerji harcamasına katkı sağladığını ve kilo verme sürecini daha sürdürülebilir hale getirdiğini belirtiyor. Protein ağırlıklı beslenme planında; yumurta, tavuk, balık, yağsız kırmızı et, yoğurt, kefir ve peynir gibi kaliteli protein kaynaklarının yanı sıra tam tahıllar, mevsim sebzeleri, baklagiller ve sağlıklı yağlar da yer alıyor.
Bu sayede vücut ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve lifleri alırken enerji seviyesinin gün boyu korunması hedefleniyor. Beslenme uzmanları, sağlıklı kilo vermek isteyenlerin günlük su tüketimine de dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor. Günde en az 2-2,5 litre su içilmesi, haftada birkaç gün direnç egzersizleri yapılması ve her gün 30-45 dakikalık tempolu yürüyüşün programa eşlik etmesi öneriliyor. Düzenli uyku ve stresin kontrol altında tutulması da kilo verme sürecini olumlu etkileyen önemli faktörler arasında gösteriliyor.
KALİTELİ YAŞAM
Amerikalı araştırmacılar,"Protein ağırlıklı ve dengeli bir beslenme planı, kısa sürede mucizevi sonuçlar vaat etmese de doğru uygulandığında yağ kaybını destekliyor, kas kütlesini koruyor ve verilen kiloların geri alınma riskini azaltıyor. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birlikte sürdürülen bu program, yalnızca yaz aylarına formda girmeyi değil, uzun vadede yaşam kalitesini artırmayı da hedefliyor" dedi.
NOT: Günde en az 2-2,5 litre su için, her gün 30-45 dakika yürüyüş yapın ve şekerli içeceklerden uzak durun
KAHVALTI
3 yumurtalı sebzeli omlet
50 gram lor peyniri
Domates, salatalık, maydanoz
1 dilim tam buğday ekmeği
ÖĞLE
180 gram ızgara tavuk göğsü
Bol yeşillikli salata
4 yemek kaşığı haşlanmış bulgur
AKŞAM
Izgara somon
Haşlanmış brokoli ve kabak
1 kase yoğurt