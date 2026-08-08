"HAYAT 112 Acil" uygulaması için kamu spotu yayında! Uygulama özellikleri ve indirme rehberi

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması için hazırlanan kamu spotu yayına girdi. İlk Yardım, Asayiş, AFAD, KADES ve UYUMA hizmetlerine kadar pek çok acil hizmeti tek çatıda toplayan uygulama, 800 bin indirme barajını aştı.

Teknolojinin imkanlarını vatandaşın huzuru ve güvenliği için seferber eden projeler kapsamında, acil durum yönetiminde saniyelerin önemine dikkat çeken HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması için yeni kamu spotu hazırlandı. Hazırlanan kamu spotunun, uygulamanın sunduğu hayati imkanları daha geniş kitlelere ulaştırması hedefleniyor.

Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından paylaştı: