"HAYAT 112 Acil" uygulaması için kamu spotu yayında! Uygulama özellikleri ve indirme rehberi
AFAD’dan KADES’e tüm acil hizmetler tek tıkla cebinizde! 800 bin indirmeyi aşan yerli ve milli HAYAT 112 Acil Mobil Uygulamasının yeni kamu spotu yayınlandı.
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması için hazırlanan kamu spotu yayına girdi. İlk Yardım, Asayiş, AFAD, KADES ve UYUMA hizmetlerine kadar pek çok acil hizmeti tek çatıda toplayan uygulama, 800 bin indirme barajını aştı.
Teknolojinin imkanlarını vatandaşın huzuru ve güvenliği için seferber eden projeler kapsamında, acil durum yönetiminde saniyelerin önemine dikkat çeken HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması için yeni kamu spotu hazırlandı. Hazırlanan kamu spotunun, uygulamanın sunduğu hayati imkanları daha geniş kitlelere ulaştırması hedefleniyor.
Bakan Çiftçi sosyal medya hesabından paylaştı:
AFAD, KADES VE UYUMA TEK ÇATI ALTINDA
Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve kısa sürede 800 bin indirmeyi aşan HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, acil durumlarda vatandaşın en büyük dijital destekçisi olmaya devam ediyor.
Uygulama; konum, fotoğraf ve video destekli ihbar sistemlerinin yanı sıra şu kritik hizmetleri tek bir dijital platformda buluşturuyor:
Çok Yönlü Hizmet Ağları: İlk Yardım, Asayiş, AFAD, KADES ve UYUMA gibi hayati uygulamalar entegre biçimde çalışıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi: Yangın ve trafik kazaları gibi anlık ihbarların yanında; afet anlarında hayat kurtaran "İyi misin?" ve "Güvendeyim" bildirim panelleri yer alıyor.
"SANİYELERİN KIYMETİNİ BİLİYORUZ"
Teknolojinin sunduğu kolaylıkların acil müdahale sürelerini minimuma indirdiğine vurgu yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar uygulamayı indirmeye ve sevdikleriyle paylaşmaya davet edildi.
Kamu spotunun yayına girmesiyle birlikte HAYAT 112 Acilin kullanım oranının daha da artması bekleniyor.
HAYAT 112 UYGULAMASI NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Otomatik Konum Paylaşımı: Acil durumlarda zorlanan adres tariflerini ortadan kaldırır. "İlk Yardım İhbar" gibi butonlar sayesinde tam konumunuz doğrudan 112 sistemine iletilir.
Görüntülü/Fotoğraflı İhbar: İhbarlara fotoğraf veya 10 saniyelik kısa videolar eklenebilmesi, ekiplerin olay yerine varmadan durumu analiz edip en uygun donanımla yola çıkmasını sağlar.
Çeşitli Kategori Seçenekleri: Orman veya bina yangınlarından, enkaz altında kalma durumlarına kadar vakaya özel hızlı ihbar imkânı sunar.
KADES Entegrasyonu: Kadınların güvenliği için kullanılan KADES uygulaması ve panik anında akıllı saatlerden tek tuşla acil yardım sinyali gönderebilme özelliği de sistemin içindedir.
Okul Acil: Öğretmenler için geliştirilen bu modül sayesinde, okul sınırları içerisinden yapılan çağrılar sisteme "çok acil" koduyla düşer.
Afet Modülü: Deprem gibi kriz anlarında "Güvendeyim" mesajı atabilme ve mahsur kalma durumlarını bildirebilme özellikleri içerir.
NEREDEN İNDİRİLİR, NASIL GİRİŞ YAPILIR?
Uygulama App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilip e-Devlet bilgileri ile giriş yapılarak kullanılabilmektedir.
HAYAT 112 ACİL İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER
Sessiz İhbar: Ses çıkarmanın hayati risk taşıdığı durumlarda (hırsızlık, şiddet, rehin alınma vb.) konuşmadan tek tıkla konumlu ihbar yapabilirsiniz.
Engelli Dostu: İşitme ve konuşma engelli vatandaşlarımız için mesaj ve görsel destekli özel iletişim seçeneği sunar.
İnternetsiz İhbar: İnternet erişiminin olmadığı yerlerde uygulama, konumunuzu SMS altyapısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletir.
Sağlık Profili Entegrasyonu: e-Devlet bağlantısı sayesinde kan grubunuz ve acil durum sağlık bilgileriniz müdahaleye gelen ekiplerce görülebilir.
Asılsız İhbar Riskine Son: e-Devlet doğrulama sistemi sayesinde sahte ihbarların önüne geçilerek 112 ekiplerinin zaman kaybetmesi engellenir.