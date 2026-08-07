İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erk, güneş çarpmasının vücudun ısı düzenleme merkezinin bozulmasıyla ortaya çıktığını belirtiyor. Güneş çarpması tablosuna karşı şu hayati uyarılarda bulunuyor: Güneş, vücudumuz için hayati öneme sahip D vitamininin esas kaynağıdır. Ancak yoğun ve uzun süreli güneş ışınlarına maruz kalma sonucu, deri kanserlerinin yanı sıra "güneş çarpması" , "sıcak çarpması" , "hipertermi" denilen, öldürücü olabilen, kalıcı nörolojik hasarlara yol açabilen hastalık tablosu ortaya çıkmaktadır.

Yaz aylarında korumasız bir şekilde uzun süre güneş altında kalmak, sadece cilt kanseri riskini artırmakla kalmıyor; kalıcı nörolojik hasarlara ve hatta ölüme yol açabiliyor.

NASIL ORTAYA ÇIKAR

Beynin tabanında, hipotalamus adı verilen bölgede ısı düzenleme merkezi vardır. Kafaya ve enseye direkt gelen güneş ışınlarının etkisiyle bu ısı düzenleme merkezi hasar gördüğü zaman vücut ısısı korunamaz. Terleme mekanizması bozulur, terleme gerçekleşmez. Bu durum vücut ısısını artırır. Vücut ısısının artması ile başta beyin, beyin zarları, diğer hayati organlar zarar görür. Yüksek ısı; hücrelerdeki yapı taşlarını, proteinleri, enzimleri hasara uğratır, kalıcı hasarlar ve ölüm ortaya çıkabilir.

MENENJİTE BENZER BELİRTİLER

Yüksek ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı en sık rastlanan belirtilerdir. Bu belirtilerle tablo menenjit hastalığına benzer. Beyin zarlarının da etkilenmesi bu tablonun ortaya çıkmasına yardımcı olur. Bu belirtiler dışında bol miktarda sıvı ve elektrolit kaybı söz konusu olduğu için halsizlik, baş dönmesi, idrar miktarında azalma ve koyulaşma, tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, nefes darlığı, görmede bulanıklık, halüsinasyonlar, el ve ayaklarda kramplar ortaya çıkar.