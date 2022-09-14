Prostatın yaşı 65! Ailesinde kanser geçmişi bulunanlar, her yıl üroloğa muayene olmalı

Kanser, 'çağın vebası' olarak adlandırılıyor. Hayatı tehdit ediyor. Prostat kanseri ise 65 yaşından sonra erkeklerin kapısını çalıyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, erken teşhisin ve tedavinin önemine dikkat çekiyor.
KİLO RİSKİ ARTIRIR
Prostat kanserinde riski artıran faktörler bulunuyor. Bunların başında genetik geliyor. Bunun yanı sıra fazla kilo da hastalık riskini artırıyor. Erken dönemde belirti vermeyen prostat kanseri ilerleyen evrede tümör idrar akışını engelliyor. İdrarda kan gelmesi gibi şikayetlere yol açıyor.
PSA DEĞERİNE BAKILMALI
Prostat kanseri riskini saptayan tarama testi için kan verilmesi yeterli oluyor. Bunun için PSA yani Prostat Spesifik Antijen denilen kan analizi yapılıyor. Yaşa özgü PSA değerinin yüksek bulunması veya yıllar içerisindeki artış hızı kanser şüphesi oluşturuyor. Uzmanlar, rektal muayene de yapıyor, muayenede sertlik bulunması PSA değerinden bağımsız olarak da kanser şüphesi için bir sinyal anlamına geliyor. Prostat kanseri teşhisinde Multiparametrik Prostat MR yöntemi uygulanıyor. Bu MR'da adeta prostatın yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafı çekiliyor. Kanser şüphesi olan bölgeyi gösterebildiği gibi hedefe yönelik biyopside istenilen yere ulaşabilmek için de kullanılıyor.