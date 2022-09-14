Prostatın yaşı 65! Ailesinde kanser geçmişi bulunanlar, her yıl üroloğa muayene olmalı





PSA DEĞERİNE BAKILMALI

Prostat kanseri riskini saptayan tarama testi için kan verilmesi yeterli oluyor. Bunun için PSA yani Prostat Spesifik Antijen denilen kan analizi yapılıyor. Yaşa özgü PSA değerinin yüksek bulunması veya yıllar içerisindeki artış hızı kanser şüphesi oluşturuyor. Uzmanlar, rektal muayene de yapıyor, muayenede sertlik bulunması PSA değerinden bağımsız olarak da kanser şüphesi için bir sinyal anlamına geliyor. Prostat kanseri teşhisinde Multiparametrik Prostat MR yöntemi uygulanıyor. Bu MR'da adeta prostatın yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafı çekiliyor. Kanser şüphesi olan bölgeyi gösterebildiği gibi hedefe yönelik biyopside istenilen yere ulaşabilmek için de kullanılıyor.