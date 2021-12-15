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    Profesör Doktor Bingür Sönmez uyarıyor! Diş çürüğü kalbi tetikler

    Vücudumuzun en önemli organı olan kalp, uzun bir yaşam için büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Bingür Sönmez kalp sağlığının korunması için önemli uyarılarda bulunuyor. Sönmez "Kalp hastalarında vücuda giren diş kökü enfeksiyonları, kalp kapağına yerleşebiliyor. Bu durum da kalp kapağı enfeksiyonuna davetiye çıkarabiliyor." diyor. İşte sizler için derlediğimiz 16 Aralık tarihli sağlık tavsiyeleri...

    Diş çürüğü kalbi tetikler

    Kalp sağlığının korunması, uzun bir yaşam için önem taşıyor. Prof. Dr. Bingür Sönmez, sağlıksız ve iltihaplı dişlerin kalp hastalarını etkilediğini söylüyor. "Kalp hastalarında vücuda giren diş kökü enfeksiyonları, kalp kapağına yerleşebiliyor. Bu durum da kalp kapağı enfeksiyonuna davetiye çıkarabiliyor. Gençler de kalp krizi riski taşıyor. Bu nedenle çocukların da kalp muayenesinden geçmeleri gerekiyor. Kalp krizi her zaman belirti vermeyebiliyor.



    5 BİN ADIM
    İlk ağrı kalp krizi belirtisi olabilir ve ilk kalp krizi ölüme yol açabiliyor. Günde 5 bin adım atmak ise kalp sağlığını koruyor. İçinde 12 vitamin ve 11 minerali barındıran yumurta kalbi besliyor. Çocukların günde bir, yetişkinlerin ise gün aşırı bir yumurta tüketmeleri öneriliyor" diyor.



    TANSİYONA BEYAZ MUCİZE
    Sofralardan eksik edilmeyen bir lezzet olan yoğurt, sindirimi kolaylaştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Vücuda dinçlik ve kuvvet verir. Yüksek tansiyonu engeller. Göz sağlığına iyi gelir.



        KARACİĞER DOSTU REYHAN
        Reyhan, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir. Kalp sağlığını destekler. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Stresle mücadele eder. Bağışıklığı güçlendirerek kanserden korur. Karaciğeri güçlendirir.



        ÖKSÜRÜĞE EBEGÜMECİ
        Ebegümeci, göğsü yumuşatır. Öksürüğü keser. Mide bulantısı ve kusmaları önler. Ateşi düşürüp vücuda rahatlık verir. Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir. Dişeti hastalıklarını tedavi eder.



        KRAMPLARA KAKULE
        Kakule, gaz giderir. Sindirim sistemine yardımcı olur. Şişkinlik ve mide kramplarının tedavisinde oldukça etkilidir. Böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları önler. Astım, bronşit ve soğuk algınlığını bitirir.

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        Haberler Sağlık Profesör Doktor Bingür Sönmez uyarıyor! Diş çürüğü kalbi tetikler
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