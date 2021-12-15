Kalp sağlığının korunması, uzun bir yaşam için önem taşıyor. Prof. Dr. Bingür Sönmez, sağlıksız ve iltihaplı dişlerin kalp hastalarını etkilediğini söylüyor. "Kalp hastalarında vücuda giren diş kökü enfeksiyonları, kalp kapağına yerleşebiliyor. Bu durum da kalp kapağı enfeksiyonuna davetiye çıkarabiliyor. Gençler de kalp krizi riski taşıyor. Bu nedenle çocukların da kalp muayenesinden geçmeleri gerekiyor. Kalp krizi her zaman belirti vermeyebiliyor.