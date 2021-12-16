Uzman doktor sinsi ilerleyen kansere karşı 6 maddede önlemleri anlattı!

Akciğer kanseri tüm dünyada ve ülkemizde kansere bağlı ölümlerde birinci sırada yer alıyor. Dünyada her yıl yaklaşık 1.6 milyon ve ülkemizde de yaklaşık 30 bin kişi akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Prof. Dr. Aziz Yazar, akciğer kanserine yol açan 6 önemli nedeni anlatıyor. Öneriler ve uyarılarda bulunuyor:

GENETİK YATKINLIK:

Birinci derece akrabalarında akciğer kanseri öyküsü olanlarda kanser riski, normal popülasyonu göre 2 kat daha yüksek oluyor.

SİGARA:

Akciğer kanserinin yüzde 85'inden sigara sorumlu oluyor. Sigara en az 90 kanserojen madde içeriyor. Özellikle genetik yatkınlığı olan kişilerde akciğer kanseri riskini yükseltiyor. Günlük içilen sigara miktarı arttıkça ve sigara içme süresi uzadıkça, akciğer kanseri gelişme riski de artıyor. Sigara içen kişilerde akciğer kanseri riski içmeyenlere göre en az 20 kat daha fazla oluyor. Sigara içmemekle akciğer kanserinin yüzde 85 oranında önlenebileceği unutulmamalı. Sigarayı bırakmak kanser riskini azaltmakla birlikte, yine de bu kişilerde kanser gelişme riski hiç sigara içmemiş kişilerden fazladır.

KOAH:

Sigaradan bağımsız olarak akciğer kanseri riskini yükseltiyor. KOAH hastalarında akciğer kanseri gelişme riski, sağlıklı akciğeri olan kişilerle kıyaslandığında 4-5 kat daha fazladır.

RADYASYON:

Akciğerin; meme kanseri veya lenfoma gibi başka bir nedenle radyoterapi almış olması da akciğer kanseri gelişme riskini 13 kata kadar yükseltiyor.

RADON GAZI:

Akciğer kanseri nedenleri arasında; uranyum ve radyumdan oluşan radon gazı da gösteriliyor. Uranyum madencilerinde akciğer kanserine daha fazla oranda rastlandığı belirtiliyor.

MESLEKİ TEMAS:

Bazı karsinojenlere maruz kalmak akciğer kanseri riskini artırıyor. Bu karsinojenlerden en bilinenleri ise egzoz gazları, kömür dumanı, asbest, arsenik, nikel, silika ve berilyumdur. Bunlara maruz kalan sigara içicilerinde akciğer kanseri gelişme riski daha da yükseliyor.