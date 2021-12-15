Dikkat miyomlar anneliğe engel oluyor! Fazla kilolar tehlike doğru besinler sağlık getiriyor





MENOPOZDA AZALIR

Miyomların oluşum nedenleri hala bilinmiyor. Araştırmalar, hareketsizlik ve fazla kilo gibi faktörlerin miyom riskini artırdığı gösteriyor. Demirci miyomların büyüklük ve büyüme hızları olarak her kadında farklılık gösterdiğini belirtiyor. "Miyomların yılda 1-2 cm büyümeleri normal kabul edilir, ancak yılda 1.5-2 kat büyürlerse, bu durum kanser gibi önemli bir sorunun habercisi olabilir" diyor. İyi huylu tümörler olan miyomların kansere dönüşmesi, yüzde 1 oranında seyrediyor. Ayrıca miyomların menopoza kadar tekrar gelişme riski bulunuyor. Bu sebeple miyomlar herhangi bir rahatsızlık vermiyorsa ameliyat önerilmiyor. Bunun yerine miyomun düzenli takip edilmesi, kanama ve adet düzensizliğine neden oluyorsa ilaç ya da diğer yöntemlerle tedavi edilmesi öneriliyor.