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    Dikkat miyomlar anneliğe engel oluyor! Fazla kilolar tehlike doğru besinler sağlık getiriyor

    Kadınların korkulu rüyası haline gelen miyomlar, her 4 kadından birini yehdit ediyor. Miyomlar, anne olmayı engellerkeni, fazla kilolu insanlarda sık görülüyor. Doğru besinler hastalıktan koruyor.

    Bil’miyom’ deme kilonu dengele

    Kadınların korkulu rüyası haline gelen miyomlar, en sık üreme çağında olanları tehdit ediyor. Rahim kas dokusunda oluşan bu iyi huylu tümörler, her 4 kadından birini tehdit ediyor. Üreme döneminde salgılanan östrojen hormonu nedeniyle oluşan miyomların büyümesi, menopozla birlikte yavaşlıyor. Prof. Dr. Fuat Demirci, her miyomun ameliyatla alınmasına gerek olmadığını belirtiyor. Ancak adet kanamasında artış, cinsel ilişkide ağrı ve gebe kalamama gibi sorunlara neden olursa bu ameliyatın yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Şu bilgileri veriyor...



    MENOPOZDA AZALIR
    Miyomların oluşum nedenleri hala bilinmiyor. Araştırmalar, hareketsizlik ve fazla kilo gibi faktörlerin miyom riskini artırdığı gösteriyor. Demirci miyomların büyüklük ve büyüme hızları olarak her kadında farklılık gösterdiğini belirtiyor. "Miyomların yılda 1-2 cm büyümeleri normal kabul edilir, ancak yılda 1.5-2 kat büyürlerse, bu durum kanser gibi önemli bir sorunun habercisi olabilir" diyor. İyi huylu tümörler olan miyomların kansere dönüşmesi, yüzde 1 oranında seyrediyor. Ayrıca miyomların menopoza kadar tekrar gelişme riski bulunuyor. Bu sebeple miyomlar herhangi bir rahatsızlık vermiyorsa ameliyat önerilmiyor. Bunun yerine miyomun düzenli takip edilmesi, kanama ve adet düzensizliğine neden oluyorsa ilaç ya da diğer yöntemlerle tedavi edilmesi öneriliyor.



    DOMATES YİYİN!
    Fazla kilonun miyoma neden olduğunu belirten uzmanlar, hastalara şu besinleri tüketmesini öneriyor...



        YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
        Ispanak, pırasa miyomu engeller.



        TURPGiLLER
        Brokoli, Brüksel lahanası, domates ve elma miyom riskini azaltır.



        BAKLA
        Demir içeriği miyomun neden olduğu kansızlığı engeller.



            BELİRTİLERİ NELERDİR?
            Adet kanamalarında artış.
            Sık idrara çıkma ya da idrar yapmada zorluk.
            Karında büyüme veya şişlik.
            Adet dönemlerinde ya da cinsel ilişki sırasında kuyruk sokumuna doğru ağrı.
            Kansızlık ve kabızlık.
            Adet arası dönemde ara kanama.
            Cinsel ilişki sonrasında kanama.
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            Haberler Sağlık Dikkat miyomlar anneliğe engel oluyor! Fazla kilolar tehlike doğru besinler sağlık getiriyor
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