e-Nabız’dan organ bağışı nasıl yapılır? MHRS randevu ve sağlık taraması rehberi

Sağlıkta dijital işlemler için yeni dönem e-Nabız, MHRS ve SMS bilgilendirmeleri üzerinden ilerliyor. Vatandaşlar artık e-Nabız organ bağışı ekranından bağış iradesini dijital olarak bildirebiliyor, MHRS randevu işlemlerini takip edebiliyor ve ücretsiz kanser taramaları için Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilecek kısa mesajlarla bilgilendiriliyor.

Takvim Kaynak Tercihleri

ORGAN BAĞIŞINDA DİJİTAL BAŞVURU DÖNEMİ

Sağlık Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu düzenlemeyle organ bağışı sürecinde vatandaşın sağlığında açıkladığı irade esas alınacak. Bu nedenle "organ bağışı nasıl yapılır?" ve "e-Devlet organ bağışı işlemi nereden yapılır?" soruları yeniden gündeme geldi.

Organ bağışı beyanları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde Sağlık Bakanlığı'nın merkezi kayıt sistemine işlenecek. Bağış bilgileri, bağışçının belirlediği kişiler dışında kimseyle paylaşılmayacak.

E-NABIZ'DAN ORGAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Organ bağışı işlemi e-Nabız uygulaması veya e-Nabız web sitesi üzerinden yapılabiliyor. e-Nabız'a giriş için e-Devlet şifresi de kullanılabiliyor. İşlem, "Organ Bağışı" sekmesi üzerinden birkaç adımda tamamlanıyor.

e-Nabız organ bağışı işlemi için izlenecek adımlar e-Nabız uygulamasına veya web sitesine giriş yapılır. "Organ Bağışı" sekmesi seçilir. Bilgilendirme metni okunur ve onay kutusu işaretlenir. Bağışlanmak istenen organ veya dokular seçilir. Bağış iradesi dijital olarak onaylanır. Beyan, Sağlık Bakanlığı'nın merkezi kayıt sistemine işlenir. Belge ve bağış bilgilerine e-Nabız profili üzerinden ulaşılabilir.

E-NABIZ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE İZNİ YERİNE BAĞIŞÇININ İRADESİ ESAS ALINACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte bağışçının hayattayken açıkladığı irade, yakınlarının aksi yöndeki isteğine rağmen esas alınacak. Organlarını bağışlayan kişilerin birinci derece yakınlarına da ileride organ nakline ihtiyaç duymaları halinde öncelik hakkı tanınacak.

Bu adım, organ bağışında kişinin kendi kararını daha görünür hale getiriyor. Böylece bağış kararı sadece sözlü beyana değil, dijital sistemde kayıt altına alınan resmi iradeye dayanıyor.

Dijital sağlık hizmetlerinde vatandaşın en çok aradığı işlemler arasında MHRS randevu alma, MHRS randevu bekleyen talep oluşturma, e-Nabız giriş, e-Nabız organ bağışı, aile hekimi kronik hastalık taraması ve kanser taraması daveti bulunuyor.

Bu nedenle "Dijital Sağlık Rehberi" başlığı altında bu ekranların ayrı kutularla anlatılması bekleniyor. Rehberde MHRS, e-Nabız, organ bağışı, aile hekimi taramaları, kanser taraması SMS daveti ve başvuru ekranlarının sade adımlarla gösterilmesi, kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırabilir.

KANSER TARAMALARINDA SMS DÖNEMİ BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz kanser taramalarına katılımı artırmak için kısa mesajla bilgilendirme uygulamasını başlattı. Gönderilecek SMS'lerde hangi kanser türleri için tarama yapılabileceği, başvuru yöntemleri ve en yakın sağlık kuruluşu bilgileri yer alacak.

Bu uygulama, özellikle erken teşhisin tedavi başarısını artırdığı kanser türlerinde vatandaşların tarama hizmetlerinden daha hızlı haberdar olmasını hedefliyor.

ÜCRETSİZ TARAMALAR HANGİ YAŞ GRUPLARINI KAPSIYOR?

Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında taramalar belirli yaş aralıklarına göre yapılıyor:

Tarama türü Kapsam Sıklık / Test Meme kanseri taraması 40-69 yaş arası kadınlar 2 yılda bir mamografi Serviks kanseri taraması 30-65 yaş arası kadınlar 5 yılda bir HPV-DNA testi Kolorektal kanser taraması 50-70 yaş arası kadın ve erkekler 2 yılda bir gaitada gizli kan testi

Taramalar Aile Sağlığı Merkezleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve mobil kanser tarama araçlarında ücretsiz yapılıyor.

15 MİLYON KİŞİYE BİLGİLENDİRME MESAJI GÖNDERİLECEK

Sağlık Bakanlığı'nın planlamasına göre yaklaşık 15 milyon kişiye SMS gönderilecek. Bu kişiler, kanser taraması için belirlenen yaş aralıklarında bulunan vatandaşlardan oluşuyor.

Gönderilecek kısa mesajların dağılımı şöyle olacak:

Gönderilecek kısa mesajların dağılımı şöyle olacak Meme kanseri taraması için yaklaşık 5,5 milyon kişi

Serviks kanseri taraması için yaklaşık 3 milyon kişi

Kolorektal kanser taraması için yaklaşık 6,5 milyon kişi

Mesajlar 1 ay içinde kademeli olarak gönderilecek. Daha önce taramaya katılan kişilere de bilgilendirme yapılabilecek. Çünkü bu testlerin belirli aralıklarla tekrarlanması, erken teşhis açısından önem taşıyor.

DİJİTAL SAĞLIK HİZMETLERİNDE ORTAK HEDEF: HIZLI ERİŞİM

e-Nabız organ bağışı, e-Devlet giriş seçenekleri, MHRS randevu bekleyen talep ekranı ve kanser taraması SMS bilgilendirmeleri, sağlık hizmetlerinde dijital erişimi daha görünür hale getiriyor.

Vatandaşların bu işlemlere tek tek arama yapmadan ulaşabilmesi için MHRS, e-Nabız, organ bağışı, kronik hastalık taraması ve kanser taraması başvuru ekranlarının sade bir dijital rehberde toplanması, özellikle mobil kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlayabilir.

(Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir)

Diyar Oktuay Takvim.com.tr Sağlık