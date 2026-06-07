Modern çağın korkusu Teknofobi: Komplolar ve bilimsel gerçekler neler?

Teknofobi yoğun kaygı, stres ve sosyal ortamlardan uzaklaşmaya yol açabiliyor ve uzmanlar bilgilendirme ile bilişsel davranışçı terapi öneriyor.

Telefonların kullanıcıları dinlediği şüphesi veri toplama ve reklam hedefleme sistemleriyle ilişkili olup şeffaflık eksikliği bu kaygıları güçlendiriyor.

Aşılara çip yerleştirildiği ve mRNA aşılarının DNA'yı değiştirdiği iddiaları tıbbi ve biyolojik olarak mümkün görülmüyor.

5G, Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz teknolojilerin kansere yol açtığını gösteren bilimsel kanıt bulunmuyor ve bu teknolojiler iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kullanıyor.

5G hakkında yayılan kanser iddiaları, Starlink uydularına bağlanan zihin kontrolü söylentileri ve yapay zekanın bilinç kazanacağı korkusu aynı noktada birleşiyor: Teknoloji hızlandıkça kontrol duygusu zayıflıyor. Teknofobi, artık yalnızca cihaz kullanma kaygısı değil; görünmeyen sistemlere, şirketlere ve karar vericilere duyulan güvensizliğin de adı haline geliyor.

Bu durum çoğu zaman " telefonlar bizi dinliyor " düşüncesini güçlendiriyor. Ancak burada tablo, gizli bir dinleme iddiasından çok veri toplama ve reklam hedefleme sistemleriyle ilişkili. Yine de uygulamaların ne kadar veri topladığı konusunda şeffaflığın sınırlı olması, bu şüpheleri canlı tutuyor.

Bir ürün hakkında konuşup kısa süre sonra benzer reklamlarla karşılaşmak, birçok kişi için artık tanıdık bir deneyim.

Telefon reklamları çoğu zaman gizli dinlemeden değil, veri takibinden besleniyor.

GÖRÜNMEYEN TEKNOLOJİ DAHA KOLAY KORKU ÜRETİYOR

5G, Wi-Fi, Bluetooth, uydu sinyalleri ve algoritmalar gündelik hayatta doğrudan görülemiyor. Bu yüzden haklarındaki iddialar daha hızlı yayılabiliyor. İnsanların gözle doğrulayamadığı sistemler, özellikle sağlık ve güvenlik başlıklarıyla birleştiğinde daha güçlü bir kaygı yaratıyor.

Baz istasyonları, modemler ya da uydu ağları yalnızca teknik cihazlar olarak değil; bazı kişiler için görünmeyen bir tehdit gibi algılanabiliyor.

5G VE Wİ-Fİ İÇİN BİLİMSEL TABLO NE?

Wired'ın aktardığı bilgilere göre 5G, Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz iletişim teknolojilerinin kansere yol açtığını gösteren güvenilir bir kanıt bulunmuyor. Bu teknolojiler iyonlaştırıcı olmayan radyasyon kullanıyor. Yani X-ışınları ve gama ışınlarının aksine DNA bağlarını koparacak enerjiye sahip değiller.

Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili sağlık otoritelerinin değerlendirmelerine göre bu frekans aralığındaki dalgaların bilinen temel biyolojik etkisi, çok yüksek güçlerde oluşabilecek ısı artışıyla sınırlı. Günlük kullanımda maruz kalınan seviyeler ise bu sınırların altında kalıyor.