Dizdeki sese dikkat! Ameliyattan önceki son çıkış olabilir
Diz kireçlenmesi, eklemleri koruyan kıkırdağın zamanla aşınması sonucu ortaya çıkıyor. Dayanılmaz ağrılara yol açıyor. Doç. Dr. Ahmet İnanır, “Tutukluk, kilitlenme, şişlik ve yürüme zorluğuna dikkat edin” diyor.
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- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, diz kireçlenmesinin ağrı, tutukluk, kilitlenme, şişlik ve yürüme zorluğu belirtileriyle ortaya çıktığını belirtti.
- Yaralanmalar, ani hareketler, aşırı kilo, uzun süre oturma veya ayakta kalma, yaşlanma ve kalıtımsal faktörler diz kireçlenmesinin nedenleri arasında sayılıyor.
- Diz kireçlenmesi 1-4 arasında derecelendirilirken, 4. evre şiddetli kireçlenme olarak tanımlanıyor ve hareket yeteneğini bozuyor.
- Hidrojel tedavisi veya sıvı diz protezi, ameliyat öncesi son çıkış olarak steril ortamda 15 dakikada iğne ile diz eklemine enjekte ediliyor.
- Hidrojel tedavisi %97,5 steril su ve %2,5 poliakrilamid içeriyor ve vücut biyolojisiyle uyumlu olması sayesinde anestezi gerektirmiyor.
Diz kireçlenmesi, dizde git gide artan ağrı, tutukluk, kilitlenme, şişlik, yürüme zorluğu özellikle uyku halinde dayanılmaz bir acıyla belirti veriyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, diz kireçlenmesiyle ilgili önemli bilgiler veriyor:
FARKLI SEBEPLERİ OLABİLİR
Yaralanmalar, ani hareketler, bedeni zorlayacak fazla hareketler, sporsal faaliyetler, uzun süre bilgisayar başında oturmak, uzun süre ayakta kalmak, enfeksiyonlar veya diz ekleminin aşınması en önemli nedenler ara-sında sayılabilir. Bunun haricinde yaşın ilerlemesi, özellikle aşırı kilo, ağır sporlar, yanlış yürüme tekniği ve kalıtımsal faktörler diz rahatsızlığı riskini artırır.
EVRELERİ NELERDİR?
Diz kireçlenmesi, diz ekleminde oluşan hasara göre 1-4 arasında derecelendirilir. Sağlıklı bir diz bu aralığa dahil değildir ve genellikle ''0'' olarak nitelendirilir. En yüksek derece olan 4. evre ise, "şiddetli" diz kireçlenmesi anlamına gelir.
Özellikle 4. evreye kadar ilerlemiş olan bir diz kireçlenmesi, şiddetli diz ağrısına neden olur ve diz ekleminin hareket yeteneğini bozar. Bu durumda ameliyattan önce son çıkış olarak günümüzün en iyi ameliyatsız tedavi yöntemlerinden biri 'Hidrojel Tedavisi' veya diğer adıyla 'Sıvı Diz Protezi'dir.
HİDROJEL TEDAVİSİ NEDİR?
Doku hasarlarından kaynaklanan ağrıların hafifletilmesi ve doku iyileşmesinin desteklenmesinde kullanılan bir maddedir. Bu jel, vücut biyolojisiyle uyumlu olması sayesinde hastane ya da ameliyathaneye gerek olmadan steril ortamda diz ekleminin içine anestezi almadan 15 dakikalık bir sürede iğne aracılığıyla enjekte edilerek uygulanır. İşlem sırasında oluşabilecek ağrıları azaltmak için bazen hafif bir lokal anestezik (soğutucu sprey vb.) kullanılabilir. İçeriğinin %97,5'i steril su ve %2,5'i poliakrilamid (PAAG) adlı bir bileşenden oluşmaktadır.