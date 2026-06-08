Özellikle 4. evreye kadar ilerlemiş olan bir diz kireçlenmesi, şiddetli diz ağrısına neden olur ve diz ekleminin hareket yeteneğini bozar. Bu durumda ameliyattan önce son çıkış olarak günümüzün en iyi ameliyatsız tedavi yöntemlerinden biri 'Hidrojel Tedavisi' veya diğer adıyla 'Sıvı Diz Protezi'dir.