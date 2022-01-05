Prof. Dr. Hüseyin Cengiz idrar kaçağında yapılacak tedavi yöntemlerini anlatıyor! İşte o detaylar...

İdrar kaçırma sorunu bazen hastalık yüzünden yaşanabiliyor. Bazen de kişisel hatalar yüzünden meydana geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, önemli bilgiler veriyor: Tedavi yaşam tarzı değişiklikleri, mesane eğitimi, fizik tedavi ve belirli mesane destek cihazlarının kullanımını içerebilir. Acil idrar kaçırma için ilaç tedavisi uygulanabilir. Cerrahi, belirli idrar kaçırma türlerine yardımcı olabilir. En iyi etki için birkaç tedavi birlikte kullanılır.