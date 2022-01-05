Prof. Dr. Hüseyin Cengiz idrar kaçağında yapılacak tedavi yöntemlerini anlatıyor! İşte o detaylar...

İdrar kaçırma sorunu bazen hastalık yüzünden yaşanabiliyor. Bazen de kişisel hatalar yüzünden meydana geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, önemli bilgiler veriyor: Tedavi yaşam tarzı değişiklikleri, mesane eğitimi, fizik tedavi ve belirli mesane destek cihazlarının kullanımını içerebilir. Acil idrar kaçırma için ilaç tedavisi uygulanabilir. Cerrahi, belirli idrar kaçırma türlerine yardımcı olabilir. En iyi etki için birkaç tedavi birlikte kullanılır.
SIVI TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRIN
Kilo verin: Fazla kilolu kadınlarda az miktarda kilo vermek bile idrar kaçağını azaltabilir. Sıvı alımınızı yönetin: Gece sızıntınız varsa, yatmadan önce sıvı alımınızı sınırlamak isteyebilirsiniz. Mesanenizi eğitin: Amaç, mesaneyi boşaltma dürtüsünün nasıl kontrol edileceğini öğrenmektir.
SİLİKON CİHAZLAR DESTEKLER
Kegel egzersizleri pelvik kasları güçlendirmeler, her türlü idrar kaçırma için faydalıdır. Vajinaya yerleştirilen silikon cihaz peserler, mesaneyi kaldırmak için vajinanızın duvarlarını destekler.