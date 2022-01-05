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    Prof. Dr. Hüseyin Cengiz idrar kaçağında yapılacak tedavi yöntemlerini anlatıyor! İşte o detaylar...

    İdrar kaçırma sorunu yaşam standartlarınızı büyük ölçüde etkiliyor. Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, idrar kaçırmada tedavi yöntemlerini anlatıyor: Kegel egzersizleri yapmak ve kilo vermek sorunları ortadan kaldırır.

    İdrar kaçağının çaresi egzersiz

    İdrar kaçırma sorunu bazen hastalık yüzünden yaşanabiliyor. Bazen de kişisel hatalar yüzünden meydana geliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, önemli bilgiler veriyor: Tedavi yaşam tarzı değişiklikleri, mesane eğitimi, fizik tedavi ve belirli mesane destek cihazlarının kullanımını içerebilir. Acil idrar kaçırma için ilaç tedavisi uygulanabilir. Cerrahi, belirli idrar kaçırma türlerine yardımcı olabilir. En iyi etki için birkaç tedavi birlikte kullanılır.



    SIVI TÜKETİMİNİ SINIRLANDIRIN
    Kilo verin: Fazla kilolu kadınlarda az miktarda kilo vermek bile idrar kaçağını azaltabilir. Sıvı alımınızı yönetin: Gece sızıntınız varsa, yatmadan önce sıvı alımınızı sınırlamak isteyebilirsiniz. Mesanenizi eğitin: Amaç, mesaneyi boşaltma dürtüsünün nasıl kontrol edileceğini öğrenmektir.



    SİLİKON CİHAZLAR DESTEKLER
    Kegel egzersizleri pelvik kasları güçlendirmeler, her türlü idrar kaçırma için faydalıdır. Vajinaya yerleştirilen silikon cihaz peserler, mesaneyi kaldırmak için vajinanızın duvarlarını destekler.



        2 CERRAHİ TÜRÜ VARDIR
        ASKILAR: Farklı askı türleri, sağlık bakım profesyonellerinin idrar yolunu kaldırmak veya destek sağlamak için kullanılabilir.
        KOLPOSÜSPANSIYON: Dikişler mesane boynunun her iki yanına yerleştirilir. Üretrayı kaldırmak ve yerinde tutmak için destekleyici yapılara bağlanır.



        TEDAVİDE TEKNİKLER
        SAKRAL NÖROMODÜLASYON: Belin derisinin altına ve mesaneyi kontrol eden sinirin yakınına ince bir telin yerleştirildiği bir tekniktir.
        PERKÜTAN SINIR STIMÜLASYONU: Akupunktura benzer bir prosedürdür.

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        Haberler Sağlık Prof. Dr. Hüseyin Cengiz idrar kaçağında yapılacak tedavi yöntemlerini anlatıyor! İşte o detaylar...
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