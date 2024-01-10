ABD'nin Columbia Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, ülkedeki üç popüler su markasının plastik şişeyle satılan ürünleri mercek altına alındı. Bir litrelik şişe suda ortalama olarak 240 bin plastik parçacık bulundu. Bu plastik parçacıkların iç organları etkileyebileceği, kanser ve üreme sorunlarına sebebiyet verebileceği kaydedildi. Araştırmacılar, bu plastiklerin ambalajdaki malzemelerden salındığı veya suyun üretimi sırasında ortaya çıktığını düşünüyor. Öte yandan, insanların hangi plastikleri hangi miktarlarda yuttuğu ve vücuda ne kadar plastik girdiği henüz bilinmiyor.
SİYAH PİRİNÇ ÖMRÜ UZATIR
Siyah pirinç, antioksidan bakımından beyaz pirince oranla 30 kat daha fazla etkili oluyor. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş, faydalarını anlatıyor: Sinir hücreleri, kemik mineralizasyonu, kalp sağlığında önemlidir. Uzun süre tokluk sağlar. Kan şekerini hızlı yükseltmez. Hücre hasarını önler. Yaşlanmayı geciktirir.
ASTIMA KETEN TOHUMU
Keten tohumu, kardiyovasküler hastalıkları önler. İltihapları yok eder. Astım hastalığını iyileştirir. Diyabetle savaşır. Çeşitli kanser riskini azaltır.
SALEPLE ISININ
Soğuk ayların vazgeçilmez içeceği salep, mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Gripten korur. Kabızlığı önler. Zihni güçlendirir. Vücut sıcaklığını dengeler.