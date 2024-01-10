ABD'nin Columbia Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, ülkedeki üç popüler su markasının plastik şişeyle satılan ürünleri mercek altına alındı. Bir litrelik şişe suda ortalama olarak 240 bin plastik parçacık bulundu. Bu plastik parçacıkların iç organları etkileyebileceği, kanser ve üreme sorunlarına sebebiyet verebileceği kaydedildi. Araştırmacılar, bu plastiklerin ambalajdaki malzemelerden salındığı veya suyun üretimi sırasında ortaya çıktığını düşünüyor. Öte yandan, insanların hangi plastikleri hangi miktarlarda yuttuğu ve vücuda ne kadar plastik girdiği henüz bilinmiyor.