Pırasa romatizmadan korur hafızayı güçlendirir

Seven kadar sevmeyenin de olduğu pırasa, içerdiği A, C, K ve B6 vitaminleri ile sağlığı koruyor. Uzmanlar, pırasanın vücuda olan faydalarına dikkat çekiyor. Damarları koruyan, yüksek tansiyonu düşüren bu mucize sebzenin faydalarını sıralıyor:
- Romatizma ağrılarını azaltır.
- Akciğer kanserini önler.
- Kemikleri güçlendirir.
- Antioksidandır. Kanserden korur.
- Gözleri güçlendirir. Katarakt riskini azaltır.
- Kan akışını hızlandırır. Beyni korur.
- Hazım problemlerini azaltır.
- Böbreklerin çalışmasını düzenler.
- Kum ve taşların dökülmesini sağlar.
- Damar sertliğini önler.
- Kolesterolü düşürür.