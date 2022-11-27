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    Pankreas kanserinde erken teşhis hayati önem taşıyor

    Pankreas kanseri, hayatı tehdit ediyor. Sarılık ve şiddetli ağrıya yol açıyor. Erken teşhis ise tedavi şansını artırıyor. Uzmanlar, erken teşhisin önemine dikkat çekerek uyarıyor: Diyabetiniz varsa kontrolleri ihmal etmeyin.

    Pankreasın tatlı düşmanı!

    Kanserin en tehlikeli türü olarak bilinen pankreas kanseri, sinsice ilerliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mert Erkan, son yıllarda yapılan araştırmalar ışığında pankreas kanserinin daha erken aşamalarda tespit edilebildiğini belirtiyor. Özellikle 50 yaşın üzerinde ve son 6 ay içinde diyabet tanısı almış kişilerin riskli grupta yer aldığını belirtiyor. Pankreas kanseri hakkında doğru sanılan yanlış bilgileri açıklıyor.



    YANLIŞ: HER PANKREAS KANSERİNDE SARILIK OLUŞUR...
    DOĞRU: Pankreas kanserlerinin yaklaşık üçte ikisi organın baş kısmından kaynaklanır. Bu bölgede yerleşmiş pankreas kanserleri safra yolunu tıkadığında hastalarda sarılık oluşur. Ancak yaklaşık üçte bir olguda safra kanalı tıkanmadığı için sarılık gelişmez.



    YANLIŞ: HER PANKREAS KANSERİ AĞRI YAPAR...
    DOĞRU: Pankreas kanserinin sık karşılaşılan semptomlarından biri, sırta vuran karın ağrısıdır. Bu nedenle pankreas kaynaklı ağrılar çoğunlukla böbrek taşı ağrısı olarak yorumlanır. Ancak hastaların yarısında ağrı olmayabilir.



        YANLIŞ: PANKREAS KANSERINDEN KURTULMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR...
        DOĞRU: Günümüzde özellikle risk gruplarında artan farkındalık, gelişen cerrahi teknikler, etkinliği artan kemoterapi ve radyoterapi sayesinde pankreas kanserinde de büyük başarılar kazanılır. Ameliyat olan ve etkili kemoterapi alabilen hastalarda 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 40'ı aşabilir.



        YANLIŞ: CERRAHİ TEDAVİ TEK ETKİLİ TEDAVİDİR...
        DOĞRU: Pankreas kanserinden kalıcı olarak kurtulmanın tek yolu cerrahi ve kemo-radyoterapinin bir arada kullanılmasıdır. Son yıllarda yaşanan en önemli başarı belki de ilk tanı anında ameliyat şansı olmayan hastaların bir kısmının uygulanan etkili kemoradyoterapi yöntemidir.



        YANLIŞ: PANKREAS OLMADAN YAŞANMAZ...
        DOĞRU: Bazı hastalarda, etkili bir cerrahi tedavi yapılabilmesi için pankreasın tümünün alınması gerekir. Pankreas hem iç, hem de dış salgı özelliği olan bir organ olduğu için ameliyat sonrasında hastaların kalıcı olarak insülin kullanmaları gerekir.



            YANLIŞ: PANKREAS KANSERİ ERKEN EVREDE YAKALANMAZ...
            DOĞRU:             Risk gruplarının belirlenmesi, gelişen tanı metodları sayesinde pankreas tümörlerini henüz kanser gelişmemiş bir aşamada saptamak dahi mümkündür.

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            Haberler Sağlık Pankreas kanserinde erken teşhis hayati önem taşıyor
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