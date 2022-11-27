Pankreas kanserinde erken teşhis hayati önem taşıyor

Kanserin en tehlikeli türü olarak bilinen pankreas kanseri, sinsice ilerliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mert Erkan, son yıllarda yapılan araştırmalar ışığında pankreas kanserinin daha erken aşamalarda tespit edilebildiğini belirtiyor. Özellikle 50 yaşın üzerinde ve son 6 ay içinde diyabet tanısı almış kişilerin riskli grupta yer aldığını belirtiyor. Pankreas kanseri hakkında doğru sanılan yanlış bilgileri açıklıyor.
YANLIŞ: HER PANKREAS KANSERİNDE SARILIK OLUŞUR...
DOĞRU: Pankreas kanserlerinin yaklaşık üçte ikisi organın baş kısmından kaynaklanır. Bu bölgede yerleşmiş pankreas kanserleri safra yolunu tıkadığında hastalarda sarılık oluşur. Ancak yaklaşık üçte bir olguda safra kanalı tıkanmadığı için sarılık gelişmez.
YANLIŞ: HER PANKREAS KANSERİ AĞRI YAPAR...
DOĞRU: Pankreas kanserinin sık karşılaşılan semptomlarından biri, sırta vuran karın ağrısıdır. Bu nedenle pankreas kaynaklı ağrılar çoğunlukla böbrek taşı ağrısı olarak yorumlanır. Ancak hastaların yarısında ağrı olmayabilir.