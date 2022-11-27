Pankreas kanserinde erken teşhis hayati önem taşıyor





YANLIŞ: PANKREAS OLMADAN YAŞANMAZ...

DOĞRU: Bazı hastalarda, etkili bir cerrahi tedavi yapılabilmesi için pankreasın tümünün alınması gerekir. Pankreas hem iç, hem de dış salgı özelliği olan bir organ olduğu için ameliyat sonrasında hastaların kalıcı olarak insülin kullanmaları gerekir.