Paketten kanser çıktı! (Sağlık haberleri)

Dünyada her 5 kişiden 1'i hayatı boyunca kansere yakalanıyor. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Üskent, kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu söylüyor. Riski azaltan önerileri sıralıyor:
İşlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durun.
Kırmızı ve işlenmiş et tüketiminizi sınırlandırın.
Şekerli ya da tatlandırıcılı içecek tüketiminizi sınırlandırın.
Tütün ürünleri kullanmayın.
Düzenli uyuyun.
HARDAL NEFES AÇAR
Ağızları tatlandıran hardal, hazmı kolaylaştırır. Kabızlığı bitirir. Solunum yolu hastalıklarını iyileştirir. Ağrı kesici etkisi olan hardal, dişleri güçlendirir.
İKİ GÖZÜM AVOKADO
Vitamin deposu avokado, kemikleri güçlendirir. Göz fonksiyonlarını düzenler. Katarakt ve sarı nokta hastalığını engeller. Kansızlığa iyi gelir.
BAK ŞU DEMİRHİNDİYE
Osmanlı mutfağının vazgeçilmez besini olan demirhindi, genellikle Ramazan aylarında tüketiliyor. E, B, C vitamini içeren demirhindi, hücrelerdeki hasarı gideriyor. Kanserle savaşıyor. Kötü koleterolü düşürerek kalbi güçlendiriyor. Kabızlığı bitiriyor. Eklem ağrılarını dindiriyor. Ağız yaralarını iyileştiriyor.
İşlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durun.
Kırmızı ve işlenmiş et tüketiminizi sınırlandırın.
Şekerli ya da tatlandırıcılı içecek tüketiminizi sınırlandırın.
Tütün ürünleri kullanmayın.
Düzenli uyuyun.
HARDAL NEFES AÇAR
Ağızları tatlandıran hardal, hazmı kolaylaştırır. Kabızlığı bitirir. Solunum yolu hastalıklarını iyileştirir. Ağrı kesici etkisi olan hardal, dişleri güçlendirir.
İKİ GÖZÜM AVOKADO
Vitamin deposu avokado, kemikleri güçlendirir. Göz fonksiyonlarını düzenler. Katarakt ve sarı nokta hastalığını engeller. Kansızlığa iyi gelir.
BAK ŞU DEMİRHİNDİYE
Osmanlı mutfağının vazgeçilmez besini olan demirhindi, genellikle Ramazan aylarında tüketiliyor. E, B, C vitamini içeren demirhindi, hücrelerdeki hasarı gideriyor. Kanserle savaşıyor. Kötü koleterolü düşürerek kalbi güçlendiriyor. Kabızlığı bitiriyor. Eklem ağrılarını dindiriyor. Ağız yaralarını iyileştiriyor.