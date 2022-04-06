Paketten kanser çıktı! (Sağlık haberleri)

her5 kişiden1'i hayatıboyuncakansereyakalanıyor.Onkoloji Uzmanı Prof.Dr. Necdet Üskent, kanserinönlenebilir bir hastalık olduğunusöylüyor. Riski azaltanönerileri sıralıyor:ve hazır gıdalardanuzak durun.ve işlenmiş ettüketiminizi sınırlandırın.ya da tatlandırıcılıiçecek tüketiminizisınırlandırın.ürünlerikullanmayın.uyuyun.tatlandıran hardal,hazmı kolaylaştırır.Kabızlığıbitirir. Solunumyolu hastalıklarınıiyileştirir. Ağrıkesici etkisi olanhardal, dişlerigüçlendirir.deposu avokado,kemikleri güçlendirir.Göz fonksiyonlarınıdüzenler.Kataraktve sarı noktahastalığınıengeller.Kansızlığaiyigelir.mutfağınınvazgeçilmezbesini olan demirhindi,genellikle Ramazanaylarında tüketiliyor. E, B,C vitamini içeren demirhindi,hücrelerdeki hasarı gideriyor.Kanserle savaşıyor.Kötü koleterolü düşürerekkalbi güçlendiriyor. Kabızlığıbitiriyor. Eklem ağrılarınıdindiriyor. Ağız yaralarınıiyileştiriyor.