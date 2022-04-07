Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Dar kot kısır yapar

Nafiz bey, ben henüz 19 yaşında bir delikanlıyım. Kot pantolon giyinmeyi çok seviyorum. Ancak dedem "Böyle dar pantolon giyersen çocuğun olmaz. Kısır kalırsın" dedi. Kot pantolon giyenlerin çocuğu olmaz mı?

Öncelikle giyeceklerimiz sağlığımızı etkiler. Bu nedenle aldığımız kıyafetlere çok dikkat etmemiz gerekir. Erkekler için de bu son derece önemlidir. Örneğin erkeklerin torbaları çok fazla ısınırsa meni üretilmesi azalabilir. Özellikle dar, naylon içeriği yüksek pantolonlar bu nedenle üreme yeteneğini olumsuz etkiler. Bu yüzden sağlıklı bulunmaz. Deden neden böyle dedi ona sormalısın!