Diyabetı yiyin bitirin! İşte diyabet düşmanı o besinler...

hastalığı yani diyabet, tedavi edilmediğinde vücudun yaşamsal organlarını tehdit ediyor. Gözlere, kalbe ve böbreklere zarar veriyor. Bu hastalığın tedavisinde ilaçlar kadar besinler de kurtarıcı etki gösteriyor. Uzmanlar diyabet düşmanı o besinleri sıralıyor.Badem, ceviz, fındık kan şekerini dengeler.Pankreası güçlendirir.Diyabet hastalarının şikayetlerini azaltıyor.Kan şekerinin dengeler.Kandaki şeker oranını düşürür.Diyabetle savaşır.Şekerin kalbe vereceği zararı önler.Pankreasın zarar görmesini önler.Kan şekerini dengeler.Diyabetle savaşır.Diyabetin doğal ilacıdır. Kalbi de korur.İnsülin üretimini artırır. Şekeri düşürür.