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    Diyabetı yiyin bitirin! İşte diyabet düşmanı o besinler...

    Şeker hastalığı yani diyabet, tedavi edilmediğinde vücudun yaşamsal organlarını tehdit ediyor. Gözlere, kalbe ve böbreklere zarar veriyor. Bu hastalığın tedavisinde ilaçlar kadar besinler de kurtarıcı etki gösteriyor.

    Diyabetı yiyin bitirin
    Şeker hastalığı yani diyabet, tedavi edilmediğinde vücudun yaşamsal organlarını tehdit ediyor. Gözlere, kalbe ve böbreklere zarar veriyor. Bu hastalığın tedavisinde ilaçlar kadar besinler de kurtarıcı etki gösteriyor. Uzmanlar diyabet düşmanı o besinleri sıralıyor.

    KURUYEMİŞLER: Badem, ceviz, fındık kan şekerini dengeler.

    KABAK ÇEKİRDEĞİ: Pankreası güçlendirir.

    BALIK: Diyabet hastalarının şikayetlerini azaltıyor.

    KIRMIZI MEYVELER: Kan şekerinin dengeler.

    BAKLAGİLLER: Kandaki şeker oranını düşürür.

    BROKOLİ: Diyabetle savaşır.

    AVOKADO: Şekerin kalbe vereceği zararı önler.

    YOĞURT: Pankreasın zarar görmesini önler.

    ÇAY: Kan şekerini dengeler.

    ELMA: Diyabetle savaşır.

    SARIMSAK: Diyabetin doğal ilacıdır. Kalbi de korur.

    KUŞKONMAZ: İnsülin üretimini artırır. Şekeri düşürür.
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    Haberler Sağlık Diyabetı yiyin bitirin! İşte diyabet düşmanı o besinler...
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