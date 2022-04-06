Diyabetı yiyin bitirin! İşte diyabet düşmanı o besinler...

Şeker hastalığı yani diyabet, tedavi edilmediğinde vücudun yaşamsal organlarını tehdit ediyor. Gözlere, kalbe ve böbreklere zarar veriyor. Bu hastalığın tedavisinde ilaçlar kadar besinler de kurtarıcı etki gösteriyor. Uzmanlar diyabet düşmanı o besinleri sıralıyor.
KURUYEMİŞLER: Badem, ceviz, fındık kan şekerini dengeler.
KABAK ÇEKİRDEĞİ: Pankreası güçlendirir.
BALIK: Diyabet hastalarının şikayetlerini azaltıyor.
KIRMIZI MEYVELER: Kan şekerinin dengeler.
BAKLAGİLLER: Kandaki şeker oranını düşürür.
BROKOLİ: Diyabetle savaşır.
AVOKADO: Şekerin kalbe vereceği zararı önler.
YOĞURT: Pankreasın zarar görmesini önler.
ÇAY: Kan şekerini dengeler.
ELMA: Diyabetle savaşır.
SARIMSAK: Diyabetin doğal ilacıdır. Kalbi de korur.
KUŞKONMAZ: İnsülin üretimini artırır. Şekeri düşürür.
KURUYEMİŞLER: Badem, ceviz, fındık kan şekerini dengeler.
KABAK ÇEKİRDEĞİ: Pankreası güçlendirir.
BALIK: Diyabet hastalarının şikayetlerini azaltıyor.
KIRMIZI MEYVELER: Kan şekerinin dengeler.
BAKLAGİLLER: Kandaki şeker oranını düşürür.
BROKOLİ: Diyabetle savaşır.
AVOKADO: Şekerin kalbe vereceği zararı önler.
YOĞURT: Pankreasın zarar görmesini önler.
ÇAY: Kan şekerini dengeler.
ELMA: Diyabetle savaşır.
SARIMSAK: Diyabetin doğal ilacıdır. Kalbi de korur.
KUŞKONMAZ: İnsülin üretimini artırır. Şekeri düşürür.