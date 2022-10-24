Paketli gıdaların sağlığa olumsuz etkisi kanıtlandı

Paketli gıdaların tüketimini günümüzde giderek arttı. ABD ve İtalyan bilim insanlarının yaptığı araştırma ise bu besinlerin sağlığa olumsuz etkisini kanıtladı. Buna göre hazır çorbalar, soslar, dondurulmuş pizzalar, hazır yemekler, sosisler, patates kızartması, gazlı içecekler, hazır kurabiyeler, kekler, şekerler, çörekler ve dondurma gibi işlenmiş gıdaların ömrü kısalttığı ortaya çıktı.