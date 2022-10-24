Paketli gıdaların sağlığa olumsuz etkisi kanıtlandı

Paketli gıdaların tüketimini günümüzde giderek arttı. ABD ve İtalyan bilim insanlarının yaptığı araştırma ise bu besinlerin sağlığa olumsuz etkisini kanıtladı. Buna göre hazır çorbalar, soslar, dondurulmuş pizzalar, hazır yemekler, sosisler, patates kızartması, gazlı içecekler, hazır kurabiyeler, kekler, şekerler, çörekler ve dondurma gibi işlenmiş gıdaların ömrü kısalttığı ortaya çıktı.
VİRÜS SAVAR ANNE SÜTÜ
Anne sütü, yenidoğan bebeğin ilk 6 ay boyunca gelişimi için yeri doldurulamaz derecede önemli oluyor. Dr. İlke Baş, "Dünya Sağlık Örgütü, bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü alması gerektiğini, 6 aydan sonra ek gıda takviyesi alan bebeklerin 2 yaşına kadar emzirilmesini öneriyor. Anne sütünü bebeklerimizden esirgemeyelim" diyor.
KEMİKLER İÇİN KAJU
Kaju, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere karşı vücut direncini artırır. Kemik sağlığı açısından çok önemlidir.
ÖDEME YEŞİL SOĞAN
Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Ödem söker.
SALATALIKLA GÜZEL KAL
Salatalık, ağız kokusuna iyi gelir. Kıkırdakları korur. İdrar söktürür. Doğal bir güzellik için bire birdir.