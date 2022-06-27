Burun kanaması ile hastaneye başvurdu! Türkiye'de 2'nci dünyada 13'üncü vaka





"UYKUDAN AĞZIM DİLİM KURUYARAK UYANIYORUM"

Yaşadığı zorlu süreci anlatan genç kız, "3 yıl önce doktora burun kanaması sorunu nedeniyle gittik. Burnumda delik olduğunu söylediler ve ardından burnumdaki delik gitgide büyümeye başladı. Birinci ameliyatımı oldum, yüzde 50 oranla tutmadı. İkinci bir ameliyat olmak zorundayım. Ben artık geceleri rahat uyumak istiyorum. Uykuda nefesim kesilerek uyanıyorum. Biranda nefesim kesiliyor, uykudan ağzım dilim kuruyarak uyanıyorum. Bu yüzden de ameliyatımı olup kurtulmak istiyorum" diye konuştu.





"İKİNCİ AMELİYATINI OLMASI LAZIM"

Kızının ikinci bir ameliyat olması gerektiğini aktaran baba Seyfettin Tuncel, "Bundan 3 yıl önce Ayşe'nin burun kanaması nedeniyle doktora gittik. Hastanede burnunda toplu iğne ucu kadar bir delik olduğunu söylediler. Bu delik 3 sene zarfında büyüyerek 4.5 santimetreye kadar geldi. Biz üç yıldır Elazığ, Malatya, Diyarbakır ve Ankara'da tedavi gördük. En son İstanbul'dan duyarlı bir iş insanı Ayşe'nin ameliyat masraflarını karşıladı ve birinci ameliyatını oldu. Şimdi Ayşe'nin ikinci ameliyatını olması lazım.

"DÜNYADA 13 TÜRKİYE'DE 2 KİŞİDE BULUNAN BİR HASTALIK"

Şu an Ayşe'nin hastalığı dünyada 13 kişide, Türkiye'de 2 kişide bulunan bir hastalık. Kızımın ameliyatını olmazsa aynı zamanda burnundaki ülser iç organlarına atabilir. Bu da akciğer ve karaciğer kanserine kadar gidebilir. Ben de bu yüzden biran önce kızımın sağlığına kavuşmasını istiyorum. Kızımla birlikte mücadele veren arkadaş rahmetli oldu. Kızımın tedavisi ise sürüyor" şeklinde konuştu.