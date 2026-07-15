Oxford'da Bundibugyo Ebola aşısı insanlarda test ediliyor

Denemeler sürerken Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da Bundibugyo Ebola salgını etkisini artırmaya devam ediyor. Bilim insanları, elde edilecek sonuçların hem mevcut salgınla mücadeleye hem de gelecekte yaşanabilecek benzer salgınlara hazırlığa katkı sağlamasını hedefliyor.

Oxford Üniversitesi, Bundibugyo Ebola virüsüne karşı geliştirilen ilk aşı adayını insanlarda test etmeye başladı.

DÜNYADA İLK KEZ İNSANLAR ÜZERİNDE DENENECEK

Oxford Üniversitesi Aşı Grubu tarafından geliştirilen Bundibugyo Ebola aşısı için ilk insan denemeleri resmen başlatıldı. Çalışma, 18-55 yaş aralığındaki 50 sağlıklı yetişkin üzerinde yürütülecek. Araştırmada aşının güvenliği ile vücudun oluşturduğu bağışıklık yanıtı ayrıntılı şekilde incelenecek.

Oxford'da başlayan klinik denemelerin ilerleyen süreçte Uganda'da da yapılması planlanıyor. (Görsel: AA)

CEPI: SALGINLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR ADIM

Salgınlara Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) yetkilisi Nicole Lurie, geliştirilen aşının güvenli ve etkili hale gelmesi için atılan her adımın büyük önem taşıdığını belirtti. Lurie, bu çalışmanın kırılgan toplulukların korunması, can kayıplarının azaltılması ve salgının kontrol altına alınması açısından kritik bir gelişme olduğunu ifade etti.

CEPI, geliştirilen aşının salgınlarla mücadelede önemli bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor. (Görsel: AA)

OXFORD EKİBİ GÖNÜLLÜ BAŞVURULARINI SÜRDÜRÜYOR

Araştırma ekibi klinik deneme için yeni gönüllülerin başvurularını kabul etmeye devam ediyor. Üniversitenin açıklamasına göre düzenleyici süreçlerin tamamlanmasının ardından katılımcılara önümüzdeki haftalarda aşı uygulanacak ve belirlenen takvim doğrultusunda takip kontrolleri gerçekleştirilecek.

Uzmanlar, bu çalışmanın gelecekteki Ebola salgınlarına karşı hazırlıkları güçlendireceğini ifade ediyor. (Görsel: AA)

UGANDA'DA DA YENİ KLİNİK ÇALIŞMALAR PLANLANIYOR

Aşıyla ilgili araştırmaların yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmayacağı belirtildi. Düzenleyici onayın ardından Uganda'da da ek klinik çalışmaların başlaması planlanıyor. Çalışmaların, Tıbbi Araştırma Konseyi/Uganda Virüs Araştırma Enstitüsü ile Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nun Uganda Araştırma Birimi iş birliğiyle yürütülmesi öngörülüyor.

Elde edilecek verilerin hem mevcut salgınla mücadeleye hem de gelecekte yaşanabilecek benzer salgınlara katkı sağlaması bekleniyor. (Görsel: AA)

AFRICA CDC'DEN BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DESTEK

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) Direktörü Jean Kaseya, salgınla mücadele sürerken bilimsel araştırmaların hız kazanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Kaseya, yüksek güvenlik standartları ve düzenleyici denetim altında yürütülen çalışmaların gelecekteki salgınlara karşı hazırlık açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ayrıca erken aşamadaki klinik denemelerin salgından etkilenen toplumlara kısa vadede doğrudan çözüm sunmayacağını, ancak uzun vadede etkili aşı ve tedavilerin geliştirilmesi için temel oluşturacağını dile getirdi.

Salgının yayılımını önlemek için saha çalışmaları sürerken, bilim insanları aşı geliştirme çalışmalarına hız verdi. (Görsel: AA)

SALGINDA VAKA VE CAN KAYBI ARTIYOR

Bundibugyo Ebola salgını, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda'da şimdiye kadar görülen en büyük salgınlardan biri olarak değerlendiriliyor. Yetkililerin paylaştığı verilere göre 11 Temmuz itibarıyla Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde beş eyalette 1.926 vaka ve 702 ölüm doğrulandı.

Uganda ise 12 Temmuz'da ikisi ölümle sonuçlanan toplam 20 vakayı doğruladı. Kongo Sağlık Bakanlığı, başkent Kinşasa'nın da bulunduğu 10 eyaleti yüksek riskli bölge olarak sınıflandırırken, sağlık ekipleri salgının daha geniş alanlara yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Sağlık