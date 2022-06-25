Alport Sendromu belirtileri neler, neden olur? Alport Sendromu tedavisi nedir?

Alport sendromunun nedenleri aşağıdaki maddelerde ifade edilmiştir:
• Bu sendrom kişilere genel olarak anne, baba ya da akrabalarından aktarılmaktadır.
• Sendrom düşük ihtimalle de olsa sonradan kazanılabilmektedir.
• Genlerde ortaya çıkan mutasyon ve bozulmalar Alport sendromuna neden olabilmektedir.
• Bazal membranlarda oluşan protein bozulmaları bu hastalığa neden olabilmektedir.
Alport Sendromu Belirtileri Nelerdir?
Alport sendromunun belirtileri aşağıda yer almaktadır:
• Sendromda en yaygın görülen belirti kan görmedir. Hematüri olarak da bilinen bu belirti hastaların paniğe kapılmasına neden olabilmektedir. Kan görme genellikle doğrudan ağrı ile ilişkilendirilememektedir.
• Sendromun en belirgin özelliği idrarda anormal şekilde protein görülmesidir. Anormal miktarda protein görülmesi proteinüri adı ile bilinmektedir. Bu durum hastanın anlayabileceği ya da gözle görülebilecek türden değildir. Ancak laboratuvar sonucunda protein yüksekliği tespit edilebilmektedir.
• Böbrek yetmezliği yaşayan insanlarda bu hastalığın görülme riski daha fazladır. Böbrek yetmezliğine sahip insanlarda oluşan belirtiler arasında yorgunluk, halsizlik, iştah kaybı, cilt kuruması, baş ağrısı gibi belirtiler yer almaktadır.
• Yukarda sayılan maddelere ek olarak böbrek hastalarında nefes darlığı çekme sorunu ile karşılaşılabilmektedir.
• Sendromu yaşayan pek çok insan işitme problemi ile baş etmek zorundadır.
• Görme sorunu da bu sendromunun belirtileri arasındadır. Her hastada görülmeyen bu belirti nadiren görme kayıpları ile sonuçlanabilmektedir.
Alport Sendromu Testi Nasıl Yapılır?
Alport sendromunun testi dendiği zaman akla genel olarak üç farklı test gelmektedir. Testlerden ilki idrar testidir. Bu test sendromun net bir şekilde saptanabilmesi için önemli bir yere sahiptir. Uzmanlar kişilerin idrarlarındaki kan ve protein durumunu saptayabilmek için bu testten yararlanmaktadır. Bu test tanı için tek başına kullanılmamakta böbrek biyopsisi ile paralel yürütülmektedir.
Alport sendromunda kullanılan diğer bir test kan testidir. Yapılan kan tahlilleri aracılığı ile kişilerin kanında yer alan protein düzeyleri incelenmektedir. Ayrıca kandaki atık maddelerin seviyesi de kan testi ile anlaşılmaktadır. Dokuların böbrekte ya da genel olarak bir soruna neden olup olmaması bu test sayesinde belirlenmektedir.