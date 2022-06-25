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    • Sağlık
    • 25.06.2022 16:28
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    • 25.06.2022 16:28
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    Alport Sendromu belirtileri neler, neden olur? Alport Sendromu tedavisi nedir?

    Alport sendromu böbreklerden kaynaklı sorunlar sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Böbrekler, kanın temizlenmesini sağlayan önemli organlardır. Vücuda alınan maddelerin kanı kirletmesi, dolaşım sistemini etkilemektedir. Kirlenen bu kan temizlenmesi amacı ile böbreklere gönderilmektedir. Böbreklerde damarların küçük olması sonucu bir tahribat oluşmaktadır. Bu durum da ilgili sendromu akla getirmektedir. Genetik olarak sürdürülebilen bu sorun, insanların işitme sorunları yaşamasına ve göz anormalliklerinin oluşumuna neden olmaktadır. Genel olarak 3 yaş ile 10 yaş arasında görülen bu sendrom, yetişkinlerde de başlayabilmektedir.

    takvim.com.tr
    Alport Sendromu belirtileri neler?

    Alport sendromunun nedenleri aşağıdaki maddelerde ifade edilmiştir:

    • Bu sendrom kişilere genel olarak anne, baba ya da akrabalarından aktarılmaktadır.

    • Sendrom düşük ihtimalle de olsa sonradan kazanılabilmektedir.

    • Genlerde ortaya çıkan mutasyon ve bozulmalar Alport sendromuna neden olabilmektedir.

    • Bazal membranlarda oluşan protein bozulmaları bu hastalığa neden olabilmektedir.

    Alport Sendromu Belirtileri Nelerdir?

    Alport sendromunun belirtileri aşağıda yer almaktadır:

    • Sendromda en yaygın görülen belirti kan görmedir. Hematüri olarak da bilinen bu belirti hastaların paniğe kapılmasına neden olabilmektedir. Kan görme genellikle doğrudan ağrı ile ilişkilendirilememektedir.

    • Sendromun en belirgin özelliği idrarda anormal şekilde protein görülmesidir. Anormal miktarda protein görülmesi proteinüri adı ile bilinmektedir. Bu durum hastanın anlayabileceği ya da gözle görülebilecek türden değildir. Ancak laboratuvar sonucunda protein yüksekliği tespit edilebilmektedir.

    • Böbrek yetmezliği yaşayan insanlarda bu hastalığın görülme riski daha fazladır. Böbrek yetmezliğine sahip insanlarda oluşan belirtiler arasında yorgunluk, halsizlik, iştah kaybı, cilt kuruması, baş ağrısı gibi belirtiler yer almaktadır.

    • Yukarda sayılan maddelere ek olarak böbrek hastalarında nefes darlığı çekme sorunu ile karşılaşılabilmektedir.

    • Sendromu yaşayan pek çok insan işitme problemi ile baş etmek zorundadır.

    • Görme sorunu da bu sendromunun belirtileri arasındadır. Her hastada görülmeyen bu belirti nadiren görme kayıpları ile sonuçlanabilmektedir.

    Alport Sendromu Testi Nasıl Yapılır?

    Alport sendromunun testi dendiği zaman akla genel olarak üç farklı test gelmektedir. Testlerden ilki idrar testidir. Bu test sendromun net bir şekilde saptanabilmesi için önemli bir yere sahiptir. Uzmanlar kişilerin idrarlarındaki kan ve protein durumunu saptayabilmek için bu testten yararlanmaktadır. Bu test tanı için tek başına kullanılmamakta böbrek biyopsisi ile paralel yürütülmektedir.

    Alport sendromunda kullanılan diğer bir test kan testidir. Yapılan kan tahlilleri aracılığı ile kişilerin kanında yer alan protein düzeyleri incelenmektedir. Ayrıca kandaki atık maddelerin seviyesi de kan testi ile anlaşılmaktadır. Dokuların böbrekte ya da genel olarak bir soruna neden olup olmaması bu test sayesinde belirlenmektedir.

        GFR testi glomerüler filtrasyon hızını saptamaktadır. Vücutta bir filtre görevi sağlayan bu test glomerüllerin sağlığını ölçmektedir. Testte sabit bir formül hesaplaması kullanılmaktadır. Formülün doğru bir şekilde hesaplanabilmesi için kan tahlilinden alınan bazı verilerin kullanılması gerekmektedir.

        Alport Sendromu Tedavisi Nasıl Yapılır?

        Alport sendromunun tedavisi için kesin bir ilaçtan ya da yöntemden bahsedilememektedir. Ancak bazı hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da ortaya çıkan semptomların hafifletilmesi için bazı tedaviler kullanılmaktadır.

        Yapılan ilaç tedavileri hastalığın ilerlemesini durdurmak amacı taşımaktadır. Böbrek yetmezliğine gidişi yavaşlatan bazı ilaçlar hastalar için önerilmektedir. Bu ilaçlar ayrıca hipotansiyonun düzenlenmesine de yardımcıdır.

        Yukardaki ilaca ek olarak hipertansiyonu olan ya da olmayan kişilere proteinüri için çeşitli ilaçlar verilmektedir. Bu ilaçlar son dönem böbrek yetmezliğinin oluşmaması için de önemli bir yere sahiptir.

        İlaç tedasisinde kullanılan ilaçlar arasında ACE inhibitörleri ve anjiyotensin blokerleri de yer almaktadır.
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