Alport Sendromu belirtileri neler, neden olur? Alport Sendromu tedavisi nedir?

Alport Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Alport sendromunun belirtileri aşağıda yer almaktadır:

• Sendromda en yaygın görülen belirti kan görmedir. Hematüri olarak da bilinen bu belirti hastaların paniğe kapılmasına neden olabilmektedir. Kan görme genellikle doğrudan ağrı ile ilişkilendirilememektedir.

• Sendromun en belirgin özelliği idrarda anormal şekilde protein görülmesidir. Anormal miktarda protein görülmesi proteinüri adı ile bilinmektedir. Bu durum hastanın anlayabileceği ya da gözle görülebilecek türden değildir. Ancak laboratuvar sonucunda protein yüksekliği tespit edilebilmektedir.