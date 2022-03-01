Osteoporoz toplumda bilinen adıyla kemik erimesini adım adım yenin

Osteoporoz, yani toplumda bilinen adıyla kemik erimesi vücuttaki kemiklerin sertliklerinin azalıp kalitelerinin bozulması sonucu oluşuyor. Kadınlar kadar erkekleri de tehdit ediyor. Peki bu hastalıktan korunmak için neler yapmak gerekiyor? Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.
NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Omur, kalça ve bileklerde kırık ile ortaya çıkan kemik erimesinin tedavisinde ilaçların yanı sıra beslenme ve egzersiz de etkili oluyor. Osteoporoz, ani ve şiddetli bel veya sırt ağrısı, boy kısalması ve kamburluk, karın, göğüs boşluğunda daralma ve buna bağlı bulgular, vücut görüntüsünün bozulması gibi şikayetlere yol açıyor. Teşhis, kemik mineral ölçümüne bakarak konuluyor. Kemik yoğunluğunu ölçmek için kullanılan kemik dansitometresinde kaynak olarak dozu düşük X ışınından yararlanılıyor. Omurga ve kalça kemiğinin ölçüldüğü bu yöntemin süresi 2-7 dakika sürüyor.
D VİTAMİNİ ÖNEMLİ
Osteoporozun tedavisinde öncelikle kemiklerin korunması ve kırık riskinin düşürülmesi amaçlanıyor. Prof. Dr. Semih Akı, "Kemik kaybının en aza indirilmesi için sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve D vitamini takviyesi önemlidir. Ancak kemik mineral yoğunluğunu koruyacak ilaçlara da başvurulur. Bu ilaçlar hap şeklinde ağızdan kullanılabileceği gibi, enjeksiyon şeklinde de olabiliyor" diyor.