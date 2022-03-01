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    Osteoporoz toplumda bilinen adıyla kemik erimesini adım adım yenin

    Kemik erimesi, kadınlar kadar erkekleri de tehdit ediyor! Sırt ve bel ağrısıyla belirti veriyor. Uzmanlar, sağlıklı beslenmenin önemine değiniyor. Asansör yerine merdiven kullanılmasını öneriyor...

    Osteoporozu adım adım yenin

    Osteoporoz, yani toplumda bilinen adıyla kemik erimesi vücuttaki kemiklerin sertliklerinin azalıp kalitelerinin bozulması sonucu oluşuyor. Kadınlar kadar erkekleri de tehdit ediyor. Peki bu hastalıktan korunmak için neler yapmak gerekiyor? Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı, Kayropraktist Prof. Dr. Semih Akı, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.



    NASIL TEŞHİS EDİLİR?
    Omur, kalça ve bileklerde kırık ile ortaya çıkan kemik erimesinin tedavisinde ilaçların yanı sıra beslenme ve egzersiz de etkili oluyor. Osteoporoz, ani ve şiddetli bel veya sırt ağrısı, boy kısalması ve kamburluk, karın, göğüs boşluğunda daralma ve buna bağlı bulgular, vücut görüntüsünün bozulması gibi şikayetlere yol açıyor. Teşhis, kemik mineral ölçümüne bakarak konuluyor. Kemik yoğunluğunu ölçmek için kullanılan kemik dansitometresinde kaynak olarak dozu düşük X ışınından yararlanılıyor. Omurga ve kalça kemiğinin ölçüldüğü bu yöntemin süresi 2-7 dakika sürüyor.



    D VİTAMİNİ ÖNEMLİ
    Osteoporozun tedavisinde öncelikle kemiklerin korunması ve kırık riskinin düşürülmesi amaçlanıyor. Prof. Dr. Semih Akı, "Kemik kaybının en aza indirilmesi için sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve D vitamini takviyesi önemlidir. Ancak kemik mineral yoğunluğunu koruyacak ilaçlara da başvurulur. Bu ilaçlar hap şeklinde ağızdan kullanılabileceği gibi, enjeksiyon şeklinde de olabiliyor" diyor.



        ASANSÖRLE VEDALAŞIN
        Fiziksel aktivite, kemik yoğunluğunu artırıyor. Düzenli egzersiz; kasları güçlendiriyor, denge ve koordinasyonu geliştiriyor, duruşun korunmasına yardımcı oluyor. Osteoporoz süresince, kas gücünü artıran egzersizler, germe, denge, aerobik, step, dans, merdiven inip çıkma ve yüksek etkili egzersizler yapılabiliyor. Egzersizler için haftada 3 gün / 45-60 dakika süre ayrılabiliyor.



        BESİNLERDEN GÜÇ ALIN
        Kemik sağlığını korumak için doğru beslenmek gerekiyor. Uzmanlar, işlenmiş gıdalardan uzak durmayı, yeşil sebzeler tüketmeyi v bol su içmeyi öneriyor.

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