Osteoporoz toplumda bilinen adıyla kemik erimesini adım adım yenin





NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Omur, kalça ve bileklerde kırık ile ortaya çıkan kemik erimesinin tedavisinde ilaçların yanı sıra beslenme ve egzersiz de etkili oluyor. Osteoporoz, ani ve şiddetli bel veya sırt ağrısı, boy kısalması ve kamburluk, karın, göğüs boşluğunda daralma ve buna bağlı bulgular, vücut görüntüsünün bozulması gibi şikayetlere yol açıyor. Teşhis, kemik mineral ölçümüne bakarak konuluyor. Kemik yoğunluğunu ölçmek için kullanılan kemik dansitometresinde kaynak olarak dozu düşük X ışınından yararlanılıyor. Omurga ve kalça kemiğinin ölçüldüğü bu yöntemin süresi 2-7 dakika sürüyor.