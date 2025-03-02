SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Orucun sağlığa olan faydaları nelerdir?

Kötü kolesterolü düşüren oruç, damar sertliğini önlüyor. Diyabet riskini de azaltıyor. Böylece kalp ve damar sağlığını destekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mart 2025
Orucun sağlığa olan faydaları nelerdir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Araştırmalar, orucun sağlığa olan faydalarını kanıtlıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Baran, oruç ve kalp sağlığına ilişkin önemli bilgiler veriyor. Buna göre oruç, iyi kolesterolü yükseltirken kötü kolesterolü düşürüyor. Ayrıca kalori alımındaki kısıtlama sayesinde diyabet ve damar sertliği gelişimini önlüyor.

Prof. Dr. Baran, "Doktor kontrolünde oruç tutan kalp hastalarında, oruç tutmayan kalp hastalarına göre Ramazan ayı süresince hastalığın farklı seyretmediği, kötüleşme olmadığı bilinmektedir. Hatta tansiyon hastalarında, ilaçlarına devam etmek koşulu ile oruç tutmak; kan basıncında rahatlama sağlar. Ancak kalp hastaları oruç tutma kararını hekime danışarak almalıdır" diyor.

İLAÇ KULLANANLAR...
İlaç kullanan kalp hastalarına ise şunları öneriyor: Günde tek doz ilaç kullanan hastaların tedavisi, ilaç dozunun sahur veya iftara kaydırılması ile düzenlenebilir. Aspirin dışındaki kan sulandırıcı ilaçların kullanımında dikkatli olunması gerekir. Günde 2 doz alınan ilaçların iftar ve sahurda alınması önerilir. İftar ile sahur arasında yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır. 2 litre civarı su içilmelidir. Hastalara oruç tutarken sıcak ortamlardan uzak durmaları, sıcakta ağır iş yapmaktan kaçınmaları öğütlenmelidir. Ağır ve çok yemek yememeleri önerilir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye hedefinde net mesaj: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
10 yıl çalışana tazminat: Süre farkı var! Kıdem için kime, ne kadar prim geliyor?
Google’ın avukatı Gönenç Gürkaynak İslam hazımsızı CEO Cem Köksal’a destek çıktı! Bu ilk skandalı değil: TÜSİAD’ta da sahnedeydi
Zorlu Holding Türkiye’de cepleri doldurup paraları İsrail’e akıtıyor! İslam düşmanlığının altında yatan sebep bu mu?
Dilan Polat ve Engin Polat yeniden hapse mi girecek? Gözaltı kararı sonrası Dilan Polat’tan ağlamalı paylaşım: Artık yaşamak istemiyorum
Zorlu Holding CEO’su Bekir Cem Köksal Vestel’de Ramazan tebriğini yasakladı! Boykot çağrısı! Gözaltına alındı
Getir
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Cennetin kapıları açıldı
Devlet Bahçeli’den terörsüz Türkiye mesajı: Tarihi bir fırsat kapısı aralanmıştır
Londra’da Ukrayna zirvesi! Türkiye ne mesaj verecek?
Kusursuz ilerleyiş! Beşiktaş - Kayserispor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Kanser tedavisinde yerli teknoloji! Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan önemli açıklamalar: CAR-T hücre tedavisinin yerli üretim sürecini başlattık
İş kurana 2 milyon liraya kadar destek! Başvuru tarihleri ne zaman?
Elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası PKK’dan karar: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
Trump - Zelenskiy kavgasında ikinci raunt! Rusya da dahil oldu
CHP’de yeni kriz: Ön seçim! Adaylıkla zırh arayan Ekrem İmamoğlu’nun katılım korkusu...
SAHUR VE İFTAR SAATLERİ | 81 il tüm liste: 2025 DİYANET Ramazan İmsakiyesi! İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara...
Elon Musk 14. kez baba oldu! Gayrimeşru çocuk iddiasından 2 hafta sonra bir bebek daha
Terörsüz Türkiye’nin yol haritası belirlendi! İşte uygulanacak stratejinin detayları...
Ekrem İmamoğlu’nun diploma şaibesinde yeni detay! YÖK’e sormamışlar bile! Eski YÖK üyesi açıkladı: Hukuki değil