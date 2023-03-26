Oruç kalbi korur! Kötü kolesterolü düşüren oruç, damar sertliğini önlüyor

Araştırmalar, orucun sağlığa olan faydalarını kanıtlıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Baran, oruç ve kalp sağlığına ilişkin önemli bilgiler veriyor. Buna göre oruç, iyi kolesterolü yükseltirken kötü kolesterolü düşürüyor. Ayrıca kalori alımındaki kısıtlama sayesinde diyabet ve damar sertliği gelişimini önlüyor. Prof. Dr. Baran, "Doktor kontrolünde oruç tutan kalp hastalarında, oruç tutmayan kalp hastalarına göre Ramazan ayı süresince hastalığın farklı seyretmediği, kötüleşme olmadığı bilinmektedir. Hatta tansiyon hastalarında, ilaçlarına devam etmek koşulu ile oruç tutmak; kan basıncında rahatlama sağlar. Ancak kalp hastaları oruç tutma kararını hekime danışarak almalıdır" diyor.
İLAÇ KULLANANLAR...
İlaç kullanan kalp hastalarına ise şunları öneriyor: Günde tek doz ilaç kullanan hastaların tedavisi, ilaç dozunun sahur veya iftara kaydırılması ile düzenlenebilir. Aspirin dışındaki kan sulandırıcı ilaçların kullanımında dikkatli olunması gerekir. Günde 2 doz alınan ilaçların iftar ve sahurda alınması önerilir. İftar ile sahur arasında yeterli sıvı alımı sağlanmalıdır. 2 litre civarı su içilmelidir. Hastalara oruç tutarken sıcak ortamlardan uzak durmaları, sıcakta ağır iş yapmaktan kaçınmaları öğütlenmelidir. Ağır ve çok yemek yememeleri önerilir.
YOĞURTLA KARNIMIZ TOK
sağlıklı beslenme kritik önem taşıyor. Diyetisyen Duygu Yıldırım Sökmen, mutlaka sahur yapılması gerektiğini vurguluyor. Tek öğün beslenmenin metabolizmanın yavaşlamasına ve vücut yağının artmasına neden olacağı belirtiyor. Sahurda hamur işi, kızartma, tuzlu zeytin e kahve gibi içeceklerden uzak durmayı öneriyor. Tokluğu artıran yiyecekleri şöyle sıralıyor:
YUMURTA: Hem düşük kalorisi hem de protein kalitesinin yüksek olması sebebiyle uzun süre tokluk sağlar. Sahurun olmazsa olmazıdır.
TAM BUĞDAY ÜRÜNLERİ: Kepekli ekmek, yulaf ezmesi gibi ürünler sindirim problemlerini önler. Kişinin daha uzun tok kalabilmesini sağlar.
SÜT: Sahur öğününde süt ve ürünlerini tercih etmek uzun süre tokluk süresini uzatır. Yine yoğurt da kan şekerini dengelemede, tokluğu sağlamada yardımcı diğer alternatiftir.
TARÇIN: Kan şekerini dengeler. Süt, yoğurt ve çaylara katıldığında vücuda güç verir.
EKSİK B12 GÖZ SEĞİRMESİNDE GİZLİ
olarak birkaç saniyede bir tekrarlayan kasılmalarla ortaya çıkıyor. Atak halinde birkaç gün sürebilen bu durum, aylarca devam edebiliyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mitat Altuğ, tıbbi adı miyokimi olan göz seğirmesinin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Bu durumun genellikle uykusuzluk, göz kuruluğu, B12 ve D vitamini eksikliği ile bazı ilaçların yan etkileri olarak karşımıza çıkabildiğini belirtiyor. Göz seğirmesinin 3 haftadan uzun sürmesi ve kasılmaların diğer yüz kaslarını da etkilemesi durumunda mutlaka uzmana görünmek gerektiğini söylüyor.