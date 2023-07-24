Op. Dr. Burak Olgun: Koruyucu burun estetiğinde iyileşme süreci daha hızlı

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Burak Olgun, koruyucu burun estetiği (Preservation Rinoplasti) hakkında bilgi verdi. Bu yöntemde hastanın mevcut burun anatomisinin korunduğunu belirten Dr. Olgun, "Ameliyat, burundaki kıkırdak ve destek yapıları korunarak gerçekleştirilir. Burun sırtının altından kıkırdak ve kemik yapı çıkarılarak estetik düzeltme yapılır. Tercihe göre açık veya kapalı teknikle yapılabilir. Bu teknikle istenilen kavis ve burun ucu kalkıklığı sağlanır" dedi.

MEVCUT ANATOMİ KORUNUYOR

Burun sırtının orijinal deri, kemik ve kıkırdak yapısının hiç bozulmadan ameliyatın gerçekleştirildiğinin altını çizen Op. Dr. Burak Olgun, "Burnun alt bölümünden kemik ve kıkırdak alarak burun sırtını indiriyor ve burun kemerini yandan düzeltiyoruz. Mevcut anatomiyi koruyarak görünümü düzelttiğimizi söyleyebiliriz. Koruyucu burun estetiğinin burun sırtı önden bakıldığında düzgün, yandan bakıldığında kemerli olan kişiler için en uygun yöntem olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

EN BÜYÜK AVANTAJI HIZLI İYİLEŞME

Op. Dr. Burak Olgun, koruyucu burun estetiğinin avantajları hakkında ise şunları söyledi:

"Bu yöntemin en büyük avantajı, hızlı iyileşme süreci sunmasıdır. Standart rinoplastiye göre ameliyat sonrasında daha az ağrı, ödem ve şişlik gözlenir. Ameliyat sırasında kemik, kıkırdak ve ligamanlar korunduğu için doku hasarı çok daha az olur, bu da iyileşme sürecine pozitif katkıda bulunur. Hastanın doğal burun sırtı korunduğundan, ameliyat sonrası burun sırtında bir düzensizlik olmaz."

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