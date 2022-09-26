Omuz sıkışması uykuları kaçırır! Uzmanlar tedavi yöntemlerini açıkladı





HAREKETLE ARTAR

Omuz sıkışmasının neden olduğu ağrı, elin baş üstüne kaldırıldığı durumlarda omuz çevresinde görülüyor. Özellikle kol yukarı kaldırıldığın ya da akşamları yatıldığı zaman bu aralık daraldığı için ağrı ortaya çıkıyor. Omuz sıkışması, birçok nedenle oluşabiliyor. Örneğin omuzu aşırı kullanmak, meslek ve spor aktiviteleri omuz sıkışmasına neden oluyor. Ortaya çıkan tendon iltihaplanmaları yani tendinitler, kemiklerde omuz aralığını daraltan bazı yapısal değişiklikler, kas yırtıkları, hareket bozuklukları ve donuk omuz hastalığı omuz sıkışma sendromuna yol açıyor. Bu nedenle omuz ağrısı olan hastaların mutlaka ortopedi hekimine başvurması gerekiyor. Çünkü yapılan spora ve aktiviteye göre her yaşta görülebiliyor. Omuz sıkışması daha çok orta yaş grubunda görülüyor. Çünkü bu grupta omuz kaslarının yıpranıyor ve omuz eklem aralığı daralıyor. Bazen de travmaya bağlı zorlanmalar neticesinde kas iltihaplanmaları, kanamaları ve ödemleri oluştuğu için de sıkışma görülebiliyor.