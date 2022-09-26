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    Omuz sıkışması uykuları kaçırır! Uzmanlar tedavi yöntemlerini açıkladı

    Omuz sıkışması, neden olduğu ağrıyla kıvrandırıyor! Uzmanlar, gece artan şikayetlere değiniyor. Tedavi yöntemlerini açıklıyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Omuz sıkışması uykuları kaçırır

    Eklem hastalıkları, hemen her yaşta görülebiliyor. Ancak en çok, 40 yaşından sonra ortaya çıkıyor. Bunların başında, omuz sıkışması geliyor. Omuz eklemini hareket ettiren kas ve tendonların omuz kemeri denen kemiğin altında sıkışmasıyla ortaya çıkan bu durum, yaşam kalitesini düşürüyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, bu hastalığın nedenleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor.



    HAREKETLE ARTAR
    Omuz sıkışmasının neden olduğu ağrı, elin baş üstüne kaldırıldığı durumlarda omuz çevresinde görülüyor. Özellikle kol yukarı kaldırıldığın ya da akşamları yatıldığı zaman bu aralık daraldığı için ağrı ortaya çıkıyor. Omuz sıkışması, birçok nedenle oluşabiliyor. Örneğin omuzu aşırı kullanmak, meslek ve spor aktiviteleri omuz sıkışmasına neden oluyor. Ortaya çıkan tendon iltihaplanmaları yani tendinitler, kemiklerde omuz aralığını daraltan bazı yapısal değişiklikler, kas yırtıkları, hareket bozuklukları ve donuk omuz hastalığı omuz sıkışma sendromuna yol açıyor. Bu nedenle omuz ağrısı olan hastaların mutlaka ortopedi hekimine başvurması gerekiyor. Çünkü yapılan spora ve aktiviteye göre her yaşta görülebiliyor. Omuz sıkışması daha çok orta yaş grubunda görülüyor. Çünkü bu grupta omuz kaslarının yıpranıyor ve omuz eklem aralığı daralıyor. Bazen de travmaya bağlı zorlanmalar neticesinde kas iltihaplanmaları, kanamaları ve ödemleri oluştuğu için de sıkışma görülebiliyor.



    RİSK YAŞTA GİZLİ!
    Omuz sıkışması, genellikle 40'lı yaşlardan sonra görülüyor. Çünkü bu yaş grubunda omuz kaslarının yıpranıyor ve omuz eklem aralığı daralıyor. Bu da sıkışmaya yol açıyor.



        TEK ÇARE AMELİYAT DEĞIL
        Omuz sıkışması tedavisinde öncelikle ameliyat dışı ilaçlar, enjeksiyonlar ve fizik tedavi gibi yöntemler uygulanıyor. İlaçlarla omuz bölgesindeki kas iltihapları gideriliyor. Çoğunlukla hastaların yüzde 90'ında ameliyatsız yöntemlerle şikayet ortadan kalkıyor. 6 aydan uzun süre devam eden fizik tedavi ve ilaçlara rağmen ağrılar varsa cerrahi yöntemlere başvuruluyor.

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        Haberler Sağlık Omuz sıkışması uykuları kaçırır! Uzmanlar tedavi yöntemlerini açıkladı
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