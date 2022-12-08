Ömür törpüsü çikolata kisti! Tedavi edilmediğinde kısırlığa neden oluyor

Günümüzde çikolata kisti olan kadınların üçte biri çocuk sahibi olabilmek için üremeye yardımcı tedavi yollarına başvuruyor. Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bahçeci, kadınların korktuğu hastalık hakkında önemli bilgiler veriyor: Rahim içini döşeyen endometrium adı verilen dokunun bir nedenle karın içine, periton zarı, yumurtalık ve tüplere sıçraması olarak özetlenebilen endometriozis, yumurtalıklarda kist oluşturduğunda çikolata kisti olarak adlandırılır. Çikolata kistleri, genel olarak üreme çağındaki kadınlarda görülür ve görülme sıklığı oldukça yüksektir. Üreme çağındaki kadınların yüzde 10'unda bu hastalığa dair bulgular görülmektedir.



KANAMALAR ARTARSA MEYDANA GELIR

Normalde rahim iç tabakasında bulunması gereken endometrium'a benzeyen doku, bu hastalarda rahim dışında da bulunmaktadır. Adet döneminde bu alanlarda da rahim içerisinde olduğu gibi kalınlaşma ve kanama olmaktadır. Ancak burada gerçekleşen kanama vücuttan dışarı atılamaz. Yumurtalık içindeki endometriozis alanlarında olan kanamalar da birikerek çikolata kistlerini oluşturur. Kanamaların etkisiyle zamanla bağırsaklar ve idrar torbasında yapışıklık ve hasar meydana gelir. Endometriozisin en sık görülen belirtileri adetten önce ve adet esnasında görülen ağrı, cinsel temas sırasında ve sonrasında görülen ağrı, kısırlık ve düzensiz veya fazla miktarda kanamalardır. Diğer belirtiler ise yorgunluk, adet sırasında ağrılı bağırsak hareketleri, sırtın altına yayılan ağrı, adet sırasında kabızlık ve diğer bağırsak rahatsızlıkları olarak sıralanabilir.