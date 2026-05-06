Uzmanlar, hazır yemeklerin yüksek kalori, yağ, tuz ve şeker içerdiğini, plastik ambalajlardaki PFAS kimyasallarının da sağlık riski oluşturduğunu ve bu etkenlerin tip 2 diyabet ile kalp hastalığı riskini artırdığını ifade etti.

Araştırma başyazarı Dr. Nan Li, hazır yemek tüketiminin fiziksel aktivitenin biyolojik yaşlanma üzerindeki olumlu etkilerini ortadan kaldırdığını ve düzenli egzersiz yapanlarda bile olumsuz etkilerin sürdüğünü belirtti.

BMC Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, dışarıdan yemek tüketiminin karaciğer, böbrek ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarında daha hızlı bozulmaya yol açtığı ve ölüm riskinde yüzde 2,2 ila yüzde 2,7 artış sağladığı belirlendi.

Çin'deki Pekin Üniversitesi Üçüncü Hastanesi'nde görev yapan araştırmacılar, İngiltere'de yaşayan yaklaşık 43 bin yetişkinin sağlık verilerini inceleyerek çarpıcı sonuçlara ulaştı. Araştırmaya göre düzenli şekilde dışarıdan yemek sipariş eden kişilerin biyolojik yaşı, evde yemek yapanlara kıyasla yaklaşık üç ay daha ileri çıktı. Uzmanlar bu etkinin, egzersizin sağladığı faydaları bile büyük ölçüde ortadan kaldırabileceğini söylüyor.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise olumsuz etkinin yalnızca kilo alımıyla sınırlı olmaması oldu. Uzmanlar, dışarıdan yemek tüketen kişilerin obez olmasalar bile sağlık göstergelerinde bozulma görüldüğünü belirtti.

Bilim insanları, uzun vadede bu durumun insanların yaşam süresinden aylar kaybetmesine neden olabileceğini değerlendiriyor.

Araştırmacılara göre sağlıksız hazır yemeklerle beslenmek, spor yapan kişilerde bile olumsuz etkiler yaratabiliyor. Çalışmada, düzenli egzersiz yapan bireylerde dahi sık dışarıdan yemek tüketiminin yaşlanma üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğü vurgulandı.

Li, bu etkinin ölüm riskinde yaklaşık yüzde 2,2 ila yüzde 2,7 arasında artış anlamına geldiğini ifade ederek, "Hazır yemek tüketimi, fiziksel aktivitenin biyolojik yaşlanma üzerindeki olumlu etkilerini fiilen ortadan kaldırıyor" dedi.

Araştırmanın başyazarı Dr. Nan Li, biyolojik yaştaki üç aylık farkın bireysel düzeyde küçük görünebileceğini ancak toplum sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

BMC Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, dışarıdan yemek tüketiminin biyolojik yaşlanmayla güçlü şekilde bağlantılı olduğu belirtildi. Araştırmacılar, katılımcıların kan testlerini inceleyerek karaciğer, böbrek ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarında daha hızlı bozulma belirtileri tespit etti.

Hazır yemeklerin çoğunun yüksek kalori, yağ, tuz ve şeker içerdiği buna karşın lif, vitamin ve faydalı besin maddeleri açısından yetersiz olduğu ifade edildi.

PLASTİK AMBALAJLAR DA RİSK OLUŞTURUYOR

Araştırmacılar, yalnızca yiyecek içeriklerinin değil, paketleme malzemelerinin de sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çekti. Özellikle plastik ambalajlarda bulunan PFAS isimli kimyasalların insan sağlığı açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

Uzmanlara göre tüm bu etkenler bağırsaktaki yararlı bakterilerin azalmasına, damar iltihaplanmasına ve buna bağlı olarak tip 2 diyabet ile kalp hastalığı riskinin artmasına yol açabiliyor.

İNGİLİZLERİN FAVORİSİ ÇİN MUTFAĞI

Araştırmaya eşlik eden anket sonuçlarına göre İngiltere'de yaşayan her dört kişiden biri haftada en az bir kez dışarıdan yemek sipariş ediyor. En çok tercih edilen seçenekler arasında ise Çin yemekleri ilk sırada yer alıyor.

Araştırmacılar, dışarıdan sipariş edilen yemeklerin genellikle hızlı ve dikkatsiz şekilde tüketildiğini, insanların içerik ve porsiyon kontrolüne daha az önem verdiğini belirtiyor.

"BALIK VE PATATES KIZARTMASI MASUM" SAVUNMASI

Ulusal Balık Kızartma Federasyonu Başkanı Andrew Cook ise araştırmanın ardından gelen eleştirilere karşı geleneksel balık ve patates kızartmasını savundu.

Cook, "Balık ve patates kızartması 160 yılı aşkın süredir toplumun severek tükettiği doğal bir yemektir. Protein ve diğer besin maddeleri açısından zengindir" dedi.

Bazı mutfaklarda daha fazla katkı maddesi kullanılabildiğini söyleyen Cook, özellikle ultra işlenmiş hazır yemeklerin taze pişmiş yemeklere göre daha büyük risk taşıdığını ifade etti.

(The Sun, Takvim foto arşiv)