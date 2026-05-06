BAHÇEDEKİ DURGUN SULARA DİKKAT

Uzmanların en önemli uyarılarının başında durgun su birikintileri geliyor. Sivrisineklerin yaşam döngüsünün büyük bölümü suda geçtiği için küçük su birikintileri bile üreme alanına dönüşebiliyor.

Kaliforniya Riverside Üniversitesi'nde görev yapan profesör Anandasankar Ray, ev çevresinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Kuş banyoları, eski lastikler, saksı altlıkları, oyuncaklar ve yağmur suyu biriktiren eşyalar risk oluşturabiliyor.

Uzmanlara göre bir plastik şişe kapağı kadar küçük su birikintisi bile sivrisinek larvalarının gelişmesi için yeterli olabiliyor.