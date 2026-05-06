İklim krizi sonrası sivrisinek kabusu büyüyor: Evde uygulanacak 5 etkili korunma yolu

İklim değişikliği sivrisinek popülasyonunu hızla yayarken uzmanlar tehlikenin boyutuna dikkat çekiyor. The Washington Post haberinde yer alan biyoloji ve entomoloji uzmanları, bir şişe kapağı kadar suyun bile istila sebebi olabileceğini vurguladı. DEET ve pikaridin gibi maddelerin etkisinden vantilatörün koruyucu gücüne kadar 5 kritik yöntemle sağlığınızı koruma altına alın.

Yaz aylarında açık havada vakit geçirirken en büyük sorunlardan biri sivrisinekler oluyor. Kaşıntıya neden olan basit ısırıkların yanı sıra dang humması, sıtma ve Batı Nil virüsü gibi ciddi hastalıkları taşıyabilen sivrisinekler, uzmanlara göre dünya üzerindeki en tehlikeli canlılar arasında yer almayı sürdürüyor.

The Washington Post'un haberine göre sivrisinek popülasyonları ABD genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar, iklim değişikliği ve yükselen sıcaklıkların sivrisinek sezonunu uzattığını, bazı türlerin ise yeni bölgelere taşındığını belirtiyor.

Araştırmacılar sivrisineklerden tamamen kaçmanın zor olduğunu ancak alınacak bazı önlemlerle riskin ciddi ölçüde azaltılabileceğini vurguluyor.

BAHÇEDEKİ DURGUN SULARA DİKKAT

Uzmanların en önemli uyarılarının başında durgun su birikintileri geliyor. Sivrisineklerin yaşam döngüsünün büyük bölümü suda geçtiği için küçük su birikintileri bile üreme alanına dönüşebiliyor.

Kaliforniya Riverside Üniversitesi'nde görev yapan profesör Anandasankar Ray, ev çevresinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Kuş banyoları, eski lastikler, saksı altlıkları, oyuncaklar ve yağmur suyu biriktiren eşyalar risk oluşturabiliyor.

Uzmanlara göre bir plastik şişe kapağı kadar küçük su birikintisi bile sivrisinek larvalarının gelişmesi için yeterli olabiliyor.

SU BİRİKİNTİSİ BOŞALTILAMIYORSA BTİ KULLANILABİLİYOR

Balık havuzu gibi boşaltılması mümkün olmayan alanlarda ise Bti içeren larvasit ürünleri öneriliyor.

Cornell Üniversitesi'nden entomoloji profesörü Laura Harrington, bu bakterinin sivrisinek larvalarını hedef aldığını ve insanlar ile hayvanlar açısından güvenli kabul edildiğini ifade etti.

UZMANLAR DEET VE PİKARİDİN İÇEREN ÜRÜNLERİ ÖNERİYOR

Sivrisinek kovucular da korunmanın temel yolları arasında gösteriliyor.

Washington Üniversitesi'nde görev yapan biyoloji profesörü Jeff Riffell, DEET içeren ürünlerin sivrisinek ısırıklarını önlemede en etkili yöntemlerden biri olduğunu belirtti. Uzmanlara göre DEET, sivrisineklerin insan kokusunu algılamasını zorlaştırıyor.

Araştırmacılar ayrıca pikaridin içeren ürünlerin ve limon okaliptüsü yağı bazlı kovucuların da etkili sonuç verdiğini aktarıyor.

Ancak uzmanlar, limon okaliptüsü yağı içeren ürünlerin küçük çocuklarda dikkatli kullanılması gerektiğini hatırlatıyor.

UZUN KOLLU KIYAFETLER KORUMA SAĞLIYOR

Uzmanlar, özellikle bahçe işleri veya açık hava aktiviteleri sırasında uzun kollu kıyafet tercih edilmesini öneriyor.

Mississippi State Üniversitesi'nden tıbbi entomoloji uzmanı Jerome Goddard, cildi mümkün olduğunca kapatmanın sivrisinek temasını azalttığını söyledi.

Bunun yanında permetrin adlı özel böcek kovucu maddelerle işlem gören kıyafetlerin de etkili olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, şapka, ayakkabı ve kol bölgelerine uygulanan permetrinin korumayı artırabileceğini ifade ediyor.

FAN VE ALAN KORUYUCULAR İŞE YARIYOR

Araştırmacılara göre sivrisinekler güçlü hava akımlarında uçmakta zorlanıyor. Bu nedenle açık alanlarda kullanılan vantilatörler, sivrisinek yoğunluğunu azaltabiliyor.

Özellikle veranda, balkon ve bahçe gibi alanlarda kullanılan fanların etkili olduğu belirtiliyor.

Uzmanlar ayrıca Thermacell benzeri alan koruyucu cihazların da belirli bir bölgede koruma sağlayabildiğini ifade ediyor. Bu cihazlar düşük miktarda kovucu madde yayarak sivrisineklerin yaklaşmasını engelliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SİVRİSİNEK RİSKİNİ ARTIRIYOR

The Washington Post'un aktardığı uzman görüşlerine göre küresel sıcaklık artışı, sivrisineklerin daha uzun süre aktif kalmasına neden oluyor.

Bazı sivrisinek türleri yeni bölgelere yayılırken dang humması gibi hastalıkların görülme alanı da genişliyor. Uzmanlar, özellikle sıcak dönemlerde kişisel korunma yöntemlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.