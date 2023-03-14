Öksürük reflü habercisi

bilmeyen öksürük, hemen her yaştan insanın en sık doktora başvuru sebepleri arasında yer alıyor. Tek başına bir hastalık olmayanbelirtisi sayılıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hijran Mammadova Orucova, önemli bilgiler veriyor.Sigara ve reflü, öksürüğe neden olan faktörlerin başında geliyor. Özellikle yatarken mide asidinin geriye kaçmasına bağlı olarak öksürük artıyor. Bu hastalarda midede yanma, ekşime yaşanıyor. Dr. Orucova, tansiyon ve kolesterol ilaçlarının da öksürüğe neden olabileceğini belirtiyor. Şöyle devam ediyor: Öksürük geçmezse hastanın kullandığı ilaçların yan etkilerine bakarak, ilacı değiştirmek gerekebilir. Uzun süren ve tedavi edilmeyen öksürük ciddi sorunlara yol açar. Ortaya çıkan şiddetli basınç özellikle yaşlı kişilerde kaburga kırıklarına neden olabilir. Ayrıca şiddetli öksürüğe bağlı idrar kaçırma bile olabilir.