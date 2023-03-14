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    Öksürük reflü habercisi

    İnatçı öksürük, ihmale gelmiyor! Astım, KOAH ve reflüden de kaynaklanabiliyor. 3 haftayı geçiyorsa, doktora görünmek gerekiyor.

    Öksürük reflü habercisi
    Geçmek bilmeyen öksürük, hemen her yaştan insanın en sık doktora başvuru sebepleri arasında yer alıyor. Tek başına bir hastalık olmayan öksürük, astım, alerji, KOAH, bronşit, üst solunum yolu problemleri, reflü ve kanserin belirtisi sayılıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hijran Mammadova Orucova, önemli bilgiler veriyor.

    İLAÇLARA DİKKAT
    Sigara ve reflü, öksürüğe neden olan faktörlerin başında geliyor. Özellikle yatarken mide asidinin geriye kaçmasına bağlı olarak öksürük artıyor. Bu hastalarda midede yanma, ekşime yaşanıyor. Dr. Orucova, tansiyon ve kolesterol ilaçlarının da öksürüğe neden olabileceğini belirtiyor. Şöyle devam ediyor: Öksürük geçmezse hastanın kullandığı ilaçların yan etkilerine bakarak, ilacı değiştirmek gerekebilir. Uzun süren ve tedavi edilmeyen öksürük ciddi sorunlara yol açar. Ortaya çıkan şiddetli basınç özellikle yaşlı kişilerde kaburga kırıklarına neden olabilir. Ayrıca şiddetli öksürüğe bağlı idrar kaçırma bile olabilir.
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