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Öksürük deyip geçmeyin! 8 haftadan uzun süren öksürüğün akciğer kanserinin habercisi: Uzmanı uyardı...

Öksürük, üst solunum yolları hastalıklarının en önemli belirtilerinden birini oluşturuyor. Uz. Dr. Nazlı Deniz Atik, 8 haftadan uzun süren öksürüğün akciğer kanserinin habercisi olduğunu söylüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ocak 2024 Güncelleme 24 Ocak 2024, 06:59
Öksürük deyip geçmeyin! 8 haftadan uzun süren öksürüğün akciğer kanserinin habercisi: Uzmanı uyardı...

Öksürük, birçok nedene bağlı oluşabiliyor. 3 haftaya kadar olan öksürüklere akut öksürük, 3-8 hafta arasında sürüyorsa subakut öksürük, 8 haftayı geçiyor ise kronik öksürük olarak adlandırılıyor.

EN SIK GENİZ AKINTISI
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Deniz Atik, öksürük ve nedenleri hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor: Öksürüğün en sık sebebi geniz akıntısıdır. Alerjik durumlara bağlı gelişebileceği gibi grip, nezle vb. hastalıklarda da akıntı olabilir.

Akıntıyı azaltmak için sinüs yıkama, burun spreyleri uygulanması, antihistaminik tedaviler gerekir. Solunum yolu enfeksiyonlarından sonra öksürük havayollarının aşırı duyarlanmasına bağlı 8 haftaya kadar sürebilir. Ancak öksürük gece uykudan uyandırıyorsa bir hekime başvurulması gerekir.

ZERDEÇAL TÜKETİN
8 haftadan uzun süren öksürüklerin sebebi alerji, reflü, diğer hastalıkları tedavisinde kullanılan ilaçlar, sigara kullanımı, kalp yetmezliği, astım, KOAH, hatta akciğer kanseri bile olabilir. Zencefil, zerdeçal, bal, kekik çayı gibi yöntemler de öksürüğü rahatlatmak için kullanılabilir.

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