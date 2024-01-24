Öksürük deyip geçmeyin! 8 haftadan uzun süren öksürüğün akciğer kanserinin habercisi: Uzmanı uyardı...

Öksürük, birçok nedene bağlı oluşabiliyor. 3 haftaya kadar olan öksürüklere akut öksürük, 3-8 hafta arasında sürüyorsa subakut öksürük, 8 haftayı geçiyor ise kronik öksürük olarak adlandırılıyor.

EN SIK GENİZ AKINTISI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Deniz Atik, öksürük ve nedenleri hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor: Öksürüğün en sık sebebi geniz akıntısıdır. Alerjik durumlara bağlı gelişebileceği gibi grip, nezle vb. hastalıklarda da akıntı olabilir. Akıntıyı azaltmak için sinüs yıkama, burun spreyleri uygulanması, antihistaminik tedaviler gerekir. Solunum yolu enfeksiyonlarından sonra öksürük havayollarının aşırı duyarlanmasına bağlı 8 haftaya kadar sürebilir. Ancak öksürük gece uykudan uyandırıyorsa bir hekime başvurulması gerekir.