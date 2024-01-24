Sürekli oturarak çalışanlar sağlık sorunlarıyla karşı karşıya! 15 dakikada egzersiz şart

Tayvanlı araştırmacılar, yaş ortalaması 39 olan 481 bin 688 katılımcıyı 13 yıl boyunca inceledi. Çalışmada, "çalışırken uzun süre oturmanın" etkisini ölçme amacıyla işlerini yaparken "çoğunlukla oturan", "çoğunlukla oturmayan" ve ikisinin karışımı olanlar mukayese edildi.

Araştırmacılar deney kapsamında, takviye olarak yapılan aktiviteyi kontrol etmek için gruptakilerin "boş zamanlarında fiziksel aktivite" yapma miktarını da takip etti. Hareketsiz işlerde çalışanların kardiyovasküler hastalıklardan ölme ihtimalinin, daha aktif rollerde çalışanlara göre yüzde 34 daha fazla olduğu belirlendi. Sadece 15 dakikalık egzersizin tüm gün masa başında çalışmanın fiziksel zararlarını ortadan kaldırabileceği tespit edildi.



YENİLEBİLİR İNSÜLİN MUCİZESİ

Avustralya Sidney Üniversitesi ve Norveç Arktik Üniversitesi'nin ortak çalışmasında bilim adamları, şeker hastalarının hayatlarında devrim yaratacak bir buluşla yenilebilir insülin geliştirdi. İnsülinin, kapsül formunda ya da bir parça çikolatanın içine gözle görülemeyecek nano-taşıyıcılar yoluyla yerleştirilerek vücuda alınabileceği belirtildi.

Dünyadaki yaklaşık 425 milyon diyabet hastasının 75 milyonu her gün kendine insülin enjekte ediyor. Araştırmacılar, yeni insülin metodunun insanlar üzerinde 2025'ten itibaren deneneceğini ve başarılı sonuçlar alınması halinde 2-3 yıl içinde de herkesin kullanımına sunulabileceğini söyledi.

EYVAH HİPERTANSİYON

Çocuklarda hipertansiyon bazı durumlarda sinsi ilerleyebiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Cenap Zeybek, "Hipertansiyon tüm organlara zarar verebilir. Görme ve duyma ciddi olarak bozulabilir.

Beyinde ciddi problemler olur. Hatta Hipertansif Ensefalopati gibi hayatı tehdit edebilen durumlar ortaya çıkabilir. Yakınması olsun olmasın her çocuğa 3 yaşından itibaren düzenli olarak kan basıncı ölçümü yapılmalıdır. Her çocuk sebze, meyve ve protein ağırlıklı doğal beslenmeyi hak eder" diyor.

ÜLSERE HAVUÇ

Havuç, mide ülserine karşı koruyucudur. Ağızda bulunan bakterileri temizler. Kötü kolesterolü düşürür. Anne sütünü arttırır. Yüz ve boyun kırışıklıklarını giderir. Kanseri önler. Bronşları açar.

HAZIMSIZLIĞA PATLICAN

Patlıcan, sinirleri yatıştırır. Kilo vermeyi sağlar. Kansızlığa iyi gelir. Mide kanserinden korur. Kasların gelişimine yardımcı olur. Hazımsızlığı giderir.