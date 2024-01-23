Unutkanlığın çözümü İbn-i Sina’nın bu baharatında! Fil hafızası istiyorsanız bunu tüketin!

Tıp tarihinde önemli bir figür olan İbn-i Sina 'nın önerdiği baharatlar, günümüzde hafıza sorunlarına karşı doğal bir destek olarak ön plana çıkıyor. İşte İbn-i Sina'nın vurguladığı, hafızayı güçlendirdiğine inandığı üç müthiş baharat...

ZENCEFİL: İbn-i Sina'nın kitabında sıkça yer alan zencefil, oksidatif stresi azaltma kapasitesiyle bilinir. Zencefilin beyin hücrelerinin yaşlanmasını engellediği ve ölmesine neden olan stresi azalttığı düşünülür.

ZERDEÇAL: İbn-i Sina'nın önerdiği bir diğer baharat olan zerdeçal, içerdiği curcumin bileşeni sayesinde anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellikleri, beyin sağlığını destekleyerek hafıza kaybına karşı koruyucu bir etki gösterebilir.