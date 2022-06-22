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    • Sağlık
    • 22.06.2022 11:13
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    • 22.06.2022 11:13
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    Nane çayı faydaları neler? Nane çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

    Nane çayı birçok durumda rahatlatıcı etkiler gösterir. Ağız içindeki bakterilerin temizlenmesi için macunların içinde de kullanılabilir. Nane yemeklerde, günlük hayatta ve çay olarak kullanılabilir. Bunun yanı sıra hoş kokusuyla da ortamlara güzel bir koku bırakır.

    takvim.com.tr
    Nane çayı faydaları neler?

    Nane çayının içinde yer alan maddeler mideyi rahatlatır. Özellikle mide bulantısı sorunu yaşayanlar nane sayesinde bulantılarını önleyebilir. Midedeki asidin dengelemesine destek olur. Kış mevsimlerinde çok fazla görülen enfeksiyonlar için şifa andırıcıdır. Grip olanlar nane ve limonu birlikte kaynatarak içebilir. Nane çayı ağızdaki yaraları iyileştirirken diğer yandan da güzel bir tat bırakır.

    Nane Çayının Faydaları Nelerdir?

    Nane çayının faydaları şöyledir:

    • Ağızda yer alan bakteriler ağız kokusuna sebep olabilir. Ağız kokusu günlük yaşamı zorlayan durumlardandır. Özellikle toplum içinde olanlar kendilerini rahatsız hisseder. Ağız kokusunu önlemek için nane çayıyla gargara yapılabilir. Buna ek olarak taze nane yaprakları tüketilebilir.

    • Stresli anlarda sakinleştirir. Günlük yaşamda ve iş hayatındaki stresli anlarla mücadele ederken nane çayı içildiğinde stres azalır. Dolu olan zihin rahatlar. Kendini kaygılı ve çok fazla stresli hissedenler nane çayını içtiklerinde daha da rahatladıklarını hisseder.

    • İçinde Omega 3 yer alır. Beyin gelişimi ve pek çok organın sağlıklı çalışması için Omega gerekli asittir. Omega kaynağı olan ürün beyin gelişimi için faydalıdır.

    • Astım yaşamı zorlaştıran hastalıklardandır. Astım nöbetleri ciddiye alınması gerekir. Nöbet anında ya da astımın hissedildiği vakitlerde nane çayı tüketilebilir. Böylece krizin etkilerini azaltır ve krizin oluşmasını önler.

    • Soğuk aylarda görülen grip salgınından korunmak için etkilidir. Grip olanlar öksürük dönemlerinde çayı tüketebilir.

        • Bronşit hastalığının tedavisinde kullanılır. Nane çayının içine bir miktar limon ve zencefil karıştırıldığında öksürük çok daha kısa sürede geçer.

        • Boğazlarda kuruma sonucunda çeşitli hastalıklar oluşabilir. Sesini çok fazla kullanan bireylerde boğaz kuruluğu daha fazla görülür. Nane çayı tüketildiğinde boğazdaki kurulukta azalma olur.

        • Burun tıkanıklığı sorunu olanlar burunlarını nane sayesinde açabilir. Burun tıkanıklığına ve sinüzit gibi hastalıklara iyi gelen bit bitkidir.

        • Sindirim sistemi sorunlarında destekleyici etkiler gösterir. Yemeklerden sonra tüketildiğinde midedeki şişkinliği alır. Mide sorunu yaşayanlar rahatlamak için nane çayı tüketebilir. Ferahlık veren bitki sindirim sisteminin düzenlenmesine destek olur.

        Nane Çayı Nasıl Yapılır?

        Nane çayını yapımı için bitki kaynatılır. Tek başına hazırlanabildiği gibi içine limon eklenerek de kaynatılabilir. Acı bir tat veren ürün şeker ile ya da bal gibi tatlandırıcı besinlerle de tüketilebilir. Nane bitkisi çay olarak tüketilmesinin yanında şekerlerin içinde de kullanılabilir. Nane çayı tazeliğini koruyabilmesi için taze olarak demlenmelidir.

        Nane Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

        Nane çayı mide rahatsızlıklarının olduğu vakitlerde tüketilebilir. Özellikle mide bulantısı yaşayanlar nane bitkisini kaynatıp mideyi rahatlatması için içebilir. Bunun yanı sıra günde 1 ya da 2 fincan nane çayı tüketimi yapılabilir. Nane çayının suyu süzüldüğünde gargara yapabilmek için kullanılır. Ağız içindeki yaralara ve bakterilere iyi gelir. Gargara şeklinde tüketilebilen ürün ağızı çalkalamak için kullanılırsa ağız içindeki kötü kokuların iyileşmesi için de etkili olur.

        Nane Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var

        Nane çayının içinde C vitamini bulunur. Nane bitkisi vücudu hastalıklara karşı koruyan bitkilerdendir. Antioksidan özelliği sayesinde bitki yaralara iyi gelir. Mide asidini dengeleyen asitler nane çayı içeriği arasında yer alır. Sağlıklı ve dengeli beslenebilmek için gerekli mineralleri de içerir. Zayıf bağışıklıklara karşı C vitamini savunma mekanizmasını güçlendirir ve vücudun direncini arttırır.
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