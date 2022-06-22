Nane çayı faydaları neler? Nane çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

Nane çayının içinde yer alan maddeler mideyi rahatlatır. Özellikle mide bulantısı sorunu yaşayanlar nane sayesinde bulantılarını önleyebilir. Midedeki asidin dengelemesine destek olur. Kış mevsimlerinde çok fazla görülen enfeksiyonlar için şifa andırıcıdır. Grip olanlar nane ve limonu birlikte kaynatarak içebilir. Nane çayı ağızdaki yaraları iyileştirirken diğer yandan da güzel bir tat bırakır.
Nane Çayının Faydaları Nelerdir?
Nane çayının faydaları şöyledir:
• Ağızda yer alan bakteriler ağız kokusuna sebep olabilir. Ağız kokusu günlük yaşamı zorlayan durumlardandır. Özellikle toplum içinde olanlar kendilerini rahatsız hisseder. Ağız kokusunu önlemek için nane çayıyla gargara yapılabilir. Buna ek olarak taze nane yaprakları tüketilebilir.
• Stresli anlarda sakinleştirir. Günlük yaşamda ve iş hayatındaki stresli anlarla mücadele ederken nane çayı içildiğinde stres azalır. Dolu olan zihin rahatlar. Kendini kaygılı ve çok fazla stresli hissedenler nane çayını içtiklerinde daha da rahatladıklarını hisseder.
• İçinde Omega 3 yer alır. Beyin gelişimi ve pek çok organın sağlıklı çalışması için Omega gerekli asittir. Omega kaynağı olan ürün beyin gelişimi için faydalıdır.
• Astım yaşamı zorlaştıran hastalıklardandır. Astım nöbetleri ciddiye alınması gerekir. Nöbet anında ya da astımın hissedildiği vakitlerde nane çayı tüketilebilir. Böylece krizin etkilerini azaltır ve krizin oluşmasını önler.
• Soğuk aylarda görülen grip salgınından korunmak için etkilidir. Grip olanlar öksürük dönemlerinde çayı tüketebilir.