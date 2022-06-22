Nane çayı faydaları neler? Nane çayı neye iyi gelir, nasıl yapılır?

• İçinde Omega 3 yer alır. Beyin gelişimi ve pek çok organın sağlıklı çalışması için Omega gerekli asittir. Omega kaynağı olan ürün beyin gelişimi için faydalıdır.

• Astım yaşamı zorlaştıran hastalıklardandır. Astım nöbetleri ciddiye alınması gerekir. Nöbet anında ya da astımın hissedildiği vakitlerde nane çayı tüketilebilir. Böylece krizin etkilerini azaltır ve krizin oluşmasını önler.

• Soğuk aylarda görülen grip salgınından korunmak için etkilidir. Grip olanlar öksürük dönemlerinde çayı tüketebilir.