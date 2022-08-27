Obezitenin de ilacı

beslenme ve hareketsizlik, fazla kilolara davetiye çıkartıyor. Günümüzde obezite, bir salgın gibi yayılıyor. Modern çağın en yayın hastalıklarından olan obezitede vücuttaki yağ oranı artıyor. Bu durum, hastalıklara da zemin hazırlıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, D vitaminini obeziteden koruduğunu belirtiyor. "D vitamini kullanımıyla yağ kütlesinin azalmasıyla ilgili birçok çalışma bulunmaktadır ancak kesin bir şey söylenmesi için daha çok çalışma gerekmektedir. Şu an için kesin olarak bilgilere bakacak olursak; aşırı kilolu ve obez bireylerin serum D vitamini seviyeleri düşüktür ve bu seviyeleri arttırmaları gerekmektedir" diyor.günümüze 'doğal'antibiyotik olarakadlandırılan sarımsak,sağlığı korur.Alzheimer'dan koruyansarımsak kanşekerini düşürür.Kolesterolü düşürür,kolon ve pankreaskanserinden korur.kolesterolü düşüren dut, kalp sağlığını korur. Kansızlığı önler. Katarakta karşı koruma sağlar. Kan basıncını düzenler. Kanser riskini azaltır. Erken yaşlanmayı da önleyerek cildi gençleştirir.antioksidan etkisiyle dikkat çekenbağışıklığı güçlendirir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kalp hastalıkları ve diyabet, riskini azaltır.Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Elvan Yalçın, özellikle ileri yaşlarda görülen katarakt ve sarı nokta hastalığına değiniyor. Göz sağlığını koruyan besinler hakkında bilgi veriyor. "Kırmızı biber ve ıspanakta bulunan A vitamini gözün gece görüşünü artırırken, yaban mersini ve tatlı patates sahip olduğu C vitamini ise gözde katarakt riskini azaltır. Somon balığı retinayı güçlendirir" bilgisini veriyor.aylarında kullanımı artan klima, hastalık saçıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ersin Günay, klimanın bir çeşit akciğer enfeksiyonu olan lejyoner hastalığına yol açtığını söylüyor. "Tedavide doğru antibiyotik kullanımı da önemlidir. 2-3 hafta antibiyotik kullanılması önerilir" açıklaması yapıyor.