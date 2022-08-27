Obezitenin de ilacı

Yanlış beslenme ve hareketsizlik, fazla kilolara davetiye çıkartıyor. Günümüzde obezite, bir salgın gibi yayılıyor. Modern çağın en yayın hastalıklarından olan obezitede vücuttaki yağ oranı artıyor. Bu durum, hastalıklara da zemin hazırlıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, D vitaminini obeziteden koruduğunu belirtiyor. "D vitamini kullanımıyla yağ kütlesinin azalmasıyla ilgili birçok çalışma bulunmaktadır ancak kesin bir şey söylenmesi için daha çok çalışma gerekmektedir. Şu an için kesin olarak bilgilere bakacak olursak; aşırı kilolu ve obez bireylerin serum D vitamini seviyeleri düşüktür ve bu seviyeleri arttırmaları gerekmektedir" diyor.
ALZHEIMER'A SARIMSAK
GEÇMİŞTEN günümüze 'doğal' antibiyotik olarak adlandırılan sarımsak, sağlığı korur. Alzheimer'dan koruyan sarımsak kan şekerini düşürür. Kolesterolü düşürür, kolon ve pankreas kanserinden korur.
GENÇLİK İKSİRİ DUT
Kötü kolesterolü düşüren dut, kalp sağlığını korur. Kansızlığı önler. Katarakta karşı koruma sağlar. Kan basıncını düzenler. Kanser riskini azaltır. Erken yaşlanmayı da önleyerek cildi gençleştirir.
KALPLERE KIZILCIK YETER
GÜÇLÜ antioksidan etkisiyle dikkat çeken kızılcık, bağışıklığı güçlendirir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kalp hastalıkları ve diyabet, riskini azaltır.
KIRMIZI BİBER KESKİN GÖZLER
GÖZ Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Elvan Yalçın, özellikle ileri yaşlarda görülen katarakt ve sarı nokta hastalığına değiniyor. Göz sağlığını koruyan besinler hakkında bilgi veriyor. "Kırmızı biber ve ıspanakta bulunan A vitamini gözün gece görüşünü artırırken, yaban mersini ve tatlı patates sahip olduğu C vitamini ise gözde katarakt riskini azaltır. Somon balığı retinayı güçlendirir" bilgisini veriyor.
EYVAH KLİMA!
YAZ aylarında kullanımı artan klima, hastalık saçıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ersin Günay, klimanın bir çeşit akciğer enfeksiyonu olan lejyoner hastalığına yol açtığını söylüyor. "Tedavide doğru antibiyotik kullanımı da önemlidir. 2-3 hafta antibiyotik kullanılması önerilir" açıklaması yapıyor.
ALZHEIMER'A SARIMSAK
GEÇMİŞTEN günümüze 'doğal' antibiyotik olarak adlandırılan sarımsak, sağlığı korur. Alzheimer'dan koruyan sarımsak kan şekerini düşürür. Kolesterolü düşürür, kolon ve pankreas kanserinden korur.
GENÇLİK İKSİRİ DUT
Kötü kolesterolü düşüren dut, kalp sağlığını korur. Kansızlığı önler. Katarakta karşı koruma sağlar. Kan basıncını düzenler. Kanser riskini azaltır. Erken yaşlanmayı da önleyerek cildi gençleştirir.
KALPLERE KIZILCIK YETER
GÜÇLÜ antioksidan etkisiyle dikkat çeken kızılcık, bağışıklığı güçlendirir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kalp hastalıkları ve diyabet, riskini azaltır.
KIRMIZI BİBER KESKİN GÖZLER
GÖZ Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Elvan Yalçın, özellikle ileri yaşlarda görülen katarakt ve sarı nokta hastalığına değiniyor. Göz sağlığını koruyan besinler hakkında bilgi veriyor. "Kırmızı biber ve ıspanakta bulunan A vitamini gözün gece görüşünü artırırken, yaban mersini ve tatlı patates sahip olduğu C vitamini ise gözde katarakt riskini azaltır. Somon balığı retinayı güçlendirir" bilgisini veriyor.
EYVAH KLİMA!
YAZ aylarında kullanımı artan klima, hastalık saçıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ersin Günay, klimanın bir çeşit akciğer enfeksiyonu olan lejyoner hastalığına yol açtığını söylüyor. "Tedavide doğru antibiyotik kullanımı da önemlidir. 2-3 hafta antibiyotik kullanılması önerilir" açıklaması yapıyor.