Aziz Hoca, beyin kanserini bitirecek tedaviyi anlattı: Fare deneylerine başlayacağız

Ünlü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, EdU adı verilen molekül sayesinde, sinir hücrelerine zarar vermeden beyindeki tümörün tedavisinde kullanılabileceğini ortaya koydu.
Sancar, ABD'nin en saygın bilim dergilerinden Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri'nde (PNAS) acil yayımlanan makalesindeki buluşuyla ilgili konuştu.
HÜCREYİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ FARK ETTİK
EdU molekülünün 2008 yılından beri moleküler biyolojide en fazla kullanılan kimyasal maddelerden biri olduğunu belirten Sancar, "Bana Nobeli kazandıran DNA onarım mekanizmasını çözmek için 10 yıl çalıştım, basit bir şey bulmak için. Bu çalışmayı ise ocak ayında başlattık, şubat ayında anormal bir şey olduğunu fark ettik, bunun hücreyi öldürdüğünü fark ettik." diye konuştu.
BUNUN KESİNLİĞİNİ İSPAT ETTİK
Sancar, aynı ay bir program için Türkiye'ye gittiğini ve dönüşte 10 kişilik ekibi ile deneylere devam ettiklerini kaydederek, "Çünkü daha bir iki deney yapmıştık, pek emin değildik, döndükten sonra bu işe devam ettik. Bütün kontrolleri yaptık ve bunun kesinliğini ispat ettik. Ve hücreleri nasıl öldürdüğünü gördük." dedi.
KANDAN BEYİN DOKUSUNA GEÇEMİYOR
Hücre kültürüne konulan EdU'nun hem normal hücreleri hem de kanser hücrelerini öldürdüğünü birkaç yıl önce bilim insanlarınca bulunduğunu ifade eden Sancar, ancak bunun sebebini bulamadıkları için bu konudaki çalışmalara devam edilmediğini aktardı.