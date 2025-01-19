Obezite nasıra davetiye çıkarıyor!

Hastalıklar, vücutta neden olduğu şikayetlerle belirti veriyor. Ayak Hastalıkları Uzmanı Emma McConnachie, kronik hastalıkların ayakta yol açtığı sıkıntılara değiniyor.
KEMİK ÇIKIKLIĞI: Ayak baş parmağın hemen yanında görülür. Genellikle genetiğe bağlıdır. İltihaplı eklem romatizması hastalarında da görülür.
ŞİŞLİK: Diyabet, kalp karaciğer ve akciğer hastalıklarından kaynaklanır.
NASIR: Cilt aşısı basınç ve sürtünmeye bağlı kaldığında ortaya çıkar. Diyabet ve obezite tetikler.
SOĞUK AYAKLAR: Bir türlü ısınmayan ayaklar, dolaşım bozukluğundan kaynaklanır.