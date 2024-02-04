;
SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Obezite diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklara neden oluyor! Uzmanı Obezitenin göz üzerindeki risklerini anlattı...

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Beyza Tekin Altınbay, obezitenin vücuttaki damarları ve hormonları olumsuz yönde etkileyerek diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklara neden olduğunu belirtiyor. İşte sizler için derlediğimiz 4 Şubat TAKVİM sağlık haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Obezite diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklara neden oluyor! Uzmanı Obezitenin göz üzerindeki risklerini anlattı...

Obezite, günümüzde hareketsiz yaşam, aşırı kalorili gıdalar ve oturarak çalışma gibi nedenlerle giderek yaygınlaşıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış gösteriyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Beyza Tekin Altınbay, obezitenin vücuttaki damarları ve hormonları olumsuz yönde etkileyerek diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklara neden olduğunu belirtiyor. Bu durumun göz hastalıklarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Obezitenin göz üzerindeki risklerini anlatıyor:

YAĞ DOKUSUNDAKİ BÜYÜK RİSK
Obezitenin katarakt, glokom (göz tansiyonu), sarı nokta, retinopati (şeker hastalığına bağlı göz bozukluğu) ve gözlerde sulanma, batma hissi ve bulanık görmeye neden olan kuru göz hastalığına yol açıyor. Günümüzde obez olan bir bireyin zayıflamasıyla, bu hastalıkların iyileşebileceğine dair kesin sonuç gösteren bir çalışma bulunmuyor.

Fakat güncel olarak yapılan bir çalışmada obezite cerrahisi sonrası zayıflayan bireylerde göz damar yapılarında iyileşme olduğu da gözlemlenmiş. Obez kişilerde yağ dokulardan salgılanan leptin hormonunun vücuttaki oksidatif stres seviyesini artırarak katarakt oluşumunu hızlandırdığı düşünülüyor.



BEL FITIĞI SOĞUK SEVER
Bel fıtığı, omurgalar arasında disk adı verilen yuvarlak yastıkların zorlanma ve yıpranma nedeniyle yırtılmasıyla oluşan sinir köklerinin sıkışmasına deniyor. Fıtıklaşmış diskler boyun, kol, sırt veya bacak ağrısının temel nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Yaşın ilerlemesi, ağır kaldırma, sigara içme ve kilolu olma gibi etkenlerle oluşuyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emre Ünal, soğuk havanın, bel fıtığının oluşumuna neden olmamasına rağmen bel ağrısı yaratan etkenler arasında yer aldığını söylüyor. Önerilerde bulunuyor: Soğuk havalarda, özellikle bel bölgesini sıcak tutan kıyafetler giyin. Bel bölgesine en az 15 dakika sıcak su torbası koyun. Düzenli egzersiz yapın. Kiloya dikkat edin. Şekerli gıdalardan uzak durun.

MİS GİBİ KOKACAĞIZ
Ağız kokusu, çevreye verdiği zarardan dolayı sosyal hayatı bitiriyor. Diş Hekimi Dr. Damla Zenar, ağız kokusunun temelinde başka sağlık problemlerinin yer alabileceğini belirtiyor. Kokuya karşı alınacak tedbirleri şöyle sıralıyor:
Dişleri günde 2 kez fırçalayın.
Dil, damak ve damağı fırçalayın.
Takma dişleriniz varsa gece çıkarın. Temizleyin.
Sigarayı bırakın.
Çiğnemenizi sağlayan havuç ve elma gibi besinleri tüketin.
Diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret edin. Kontrollerinizi sakın ihmal etmeyin.

ZİNDE KALMAK YÜZ GÜLDÜRÜYOR
İspanya'daki Madrid Üniversitesi'nden akademisyen Maria Dolores Merino, 100 yaşını geçenleri yıllardır gözlemliyor. Çalışmalarından birinde, uzun yaşayanların bazı ortak özelliklerini kategoride topladı: Zindelik ve yaşama gücü, etkileşim isteği, özveri ve amaç edinmek, dayanıklılık, yaşamın kontrolünü elde tutmak, entelektüel motivasyon, olumlu olmak ile kavrayış ve idrak.

CEVİZ YE UNUTMA
Ceviz, beyin hücrelerini güçlendirir. Alzheimer'dan korur. Bağırsakların temizlenmesini sağlar. Prostat, göğüs ve pankreas kanserini engeller.

ROMATİZMAYA KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz, uzun süre tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur. Sindirimi düzenler. Romatizma ve kemik ağrılarını azaltır. Vücutta iltihap oluşumunu engeller.

DEPRESYONA SICAK ÇİKOLATA
Sıcak çikolata, sadece içinizi ısıtmakla kalmaz. Bağışıklık sistemini destekler. Anti-depresana iyi gelir. Kanseri tedavi etmek için kullanılır. Kilo vermeye yardımcıdır. Diş çürümesini engeller.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Gaziantep Nurdağı’nda emniyet helikopteri düştü! 2 pilotumuz şehit... Bakanlardan peş peşe açıklama ve taziye mesajları
2024 SSK ve Bağ-Kur emeklisine kuruşu kuruşuna hesaplar | Zam farkı Salı günü hesaplarda! Kim ne kadar alacak?
Son dakika: SpaceX duyurdu! Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın dünyaya dönüşü bir kez daha ertelendi
Başkan Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi açılışında açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan’dan Hatay’daki deprem konutlarının kura ve teslim töreninde önemli açıklamalar
Alev Alatlı’ya veda! Başkan Erdoğan’dan son görev: Ablaların ablasını uğurluyoruz
Filmin adı aynı: Cengol! Fenerbahçe deplasmanda kazandı
Başkan Erdoğan Hatay’da 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim etti 2 hastanenin açılışını gerçekleştirdi! İşte örnek konutlar
CHP’de kriz bitmiyor! Çankaya yine açıklanmadı... İstanbul’da DEM ayarlı bekleme! Kadıköy’de ilçe yönetimi kazan kaldırdı
Murat Kurum’dan İstanbul’da yeni metro müjdesi: 1 Nisan sabahı başlayacağız | Beylikdüzü’ne İDO iskelesi
Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırının şifreleri ortaya çıktı | İlk hedefleri St. Antuan Kilisesi’ymiş! Merkez Kayseri hedef ABD
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan adaylık açıklaması! Bırakıyorum | 31 Mayıs’tan bu yana borç 3 milyar 190 milyon lira arttı
Emekliye ek zam kararı Resmi Gazete’de yayımlandı! Takvim.com.tr maaşları kalem kalem hesapladı: Kim ne kadar alacak? Ne zaman ödenecek? Bakan açıkladı
CHP’li Erdal Beşikçioğlu Mansur Yavaş’ı bitirdi: En büyük dert ulaşım
SON DAKİKA