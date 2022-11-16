Kuduz insandan insana geçer mi, bulaşır mı? Kuduz hastalığı belirtileri neler, TEDAVİSİ YOK MU? Aşı ne zaman yapılmalı?

Adıyaman'da iki mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı. Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine 2 mahalle karantinaya alındı. Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım Perşembe Sümerevler Mahallesi'nden alınan kedide kuduz olabileceğinden şüphelendi. 11 Kasım Cuma ölen kediden alınan numune, İl Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Burada yapılan analiz sonucu hayvanda kuduz virüsü tespit edildi. Bunun üzerine Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından Bahçecik ve Sümerevler mahalleleri karantinaya alındı. Bölgedeki sahipsiz hayvanlara koruyucu kuduz aşısı yapıldı, uyarıcı işaretlemelere yer verildi.
KUDUZ İNSANDAN İNSANA BULAŞABİLİR Mİ?
Kuduz hastalığı insanlara bulaşabildiği gibi kuduz hastalığına yakalanmış bir insandan başka bir insana da bulaşabilmektedir. Önlem olarak aşısı bulunan kuduz hastalığı, yakalandıktan sonra sonra ise herhangi bir tedavi yöntemine sahip değildir.
"KUDUZ OLUP YAŞAYAN 15 VAKA VAR"
10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in tedavisini takip eden Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz hastalığa ilişkin önemli bilgiler verdi.Cengiz, dünya literatüründe şu ana kadar kuduz olup yaşayan 15-17 arasında vaka bulunduğunu söyledi.
Bu kişilerin bir kısmında aşı olurken kuduz geliştiğine dikkati çeken Cengiz, "Bu nedenle kuduz, gelişen kişilerde yaşamaları için mucizelere gereksinim duyulan bir hastalık, ne yazık ki" ifadesini kullandı.