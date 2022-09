Nörolojik bir hastalık olan MS kadınların hayatını kabusa çeviriyor

Multipl Skleroz (MS), yani MS hastalığı ülkemizde her bin genç yetişkinden birini tehdit ediyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Yıldız Kaya, MS'in yorgunluk, yürüme bozuklukları, kol ve bacakta uyuşma, idrar kaçırma ve görme bozuklukları gibi sıkıntılara yol açtığını belirtiyor. BESLENME ÖNEMLİ

Merkezi sinir sisteminde görülen MS, iltihap ve sinir hücresi kılıfı kaybıyla ortaya çıkıyor. Dr. Kaya, şikayetleri azaltmanın şifrelerini sıralıyor:

D VİTAMİNİ GEREKLİ: D vitamini sinir sisteminde hücre ölümüne karşı korur. Parkinson ve MS'e karşı etkilidir.

BOL SU İÇİN: MS hastalarının yeterli su tüketmeleri aldıkları tedavilerin yan etkilerini azaltır. Gelişebilecek bağırsak problemlerini önler. İdrar yolu enfeksiyonunu önler.

BAĞIRSAKLARA DİKKAT: Bağırsak sağlığı bağışıklığın güçlü olmasında etkilidir. MS de bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğu için bağırsakları korumak gerekir. Bunun için hastaların lif içeriği düşük, yüksek yağ ve şeker içeren Batı tarzı beslenmeden kaçınması önerilir.

AKDENİZ TİPİ BESLENİN: Nörolojik hastalıklardan korunmada ve hastalıkların kontrolünde sağlıklı beslenme önem taşır. Yeşil yapraklı sebzeler, tahıl, beyaz et ve zeytinyağının yer aldığı Akdeniz tipi beslenme önerilir.

PROTEİN ŞART: Hastaların beyaz et ve balıkla beslenmesi önerilir. Ayrıca az yağlı süt ürünleri ve fındık, tüketilmelidir.

AZ YAĞLI OLMALI: Yağ, bedenin enerji gereksinimi için önem taşır. Düşük yağlı ve yumurta ile süt ürünlerinin olmadığı diyetlerde enerji ve vitamin eksikliğine bağlı kansızlık görülebilir.

TUZU AZALTIN

MS hastalarının özellikle atak döneminde kullanılan kortizon tedavisinin yan etkilerinden korunmak için tuzsuz beslenmesi gerekiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN