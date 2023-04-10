Nisan ayıyla birlikte alerji vakaları artıyor! Uzmanlar özellikle göz alerjilerine karşı uyardı

Güneşe çıplak gözle bakılmaması konusunda uyaran Dr. Bulur, şöyle devam ediyor: Güneşin zararlı ışınlarıyla gelen şikayetlerden korunmak ve baharda polenlerin etkilerini azaltmak için yapılabilecek en doğru şey, güneş gözlüğü kullanmaktır. Gözlükler mutlaka optisyenlerden alınmalıdır. Sahte kalitesiz güneş gözlükleri ultraviyole ışınlarını filtrelemez, ancak gölge oluşturur. Bu da göze daha fazla zararlı ışınların girmesine neden olur.

Pırasa ağrı keser

Dayanılmaz ağrıya neden olan migren, hayatı kabusa çeviriyor. Uzmanlar, ilaç tedavisinin yanı sıra besinlerin de migren ağrısını kestiğini söylüyor. Özellikle marul, ıspanak, pırasayı öneriyor.

Karaciğere ayran gücü

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden ayran, kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Kolesterolü ve tansiyonu dengeliyor. Kansızlığı engelleyen ayran, karaciğeri koruyor. Mide hastalıklarından gastriti engelliyor.

Çitle diyabeti önle

Çinko ve demir mineralleri açısından zengin olan kabak çekirdeği, kalbe ilaç etkisi yapıyor. Kolesterolü önler. Diyabet riskini azaltıyor. Uzmanlar günde bir avuç kabak çekirdeği tüketimini öneriyor.