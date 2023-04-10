Nisan ayıyla birlikte alerji vakaları artıyor! Uzmanlar özellikle göz alerjilerine karşı uyardı

Nisanın gelmesiyle birlikte alerji vakaları artıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Burçin Bulur, özellikle göz alerjilerine karşı uyarıyor. "Gözlerde kızarıklık, sulanma ve en önemlisi de kaşıntı görülür. Hastalar bu şikayetleri genellikle nisan ve temmuz ayları arasında havada uçuşan polenler ve güneşin yoğun olduğu günlerde yaşadıklarını ifade eder. Göz hassasiyeti olanların bahar aylarından itibaren ekstra dikkatli olmaları gerekir. Havaların ısınmaya başlaması ve güneş ışınlarının daha etkin rol oynaması ile gözlerde kurulukta artacaktır" diyor.
Güneşe çıplak gözle bakılmaması konusunda uyaran Dr. Bulur, şöyle devam ediyor: Güneşin zararlı ışınlarıyla gelen şikayetlerden korunmak ve baharda polenlerin etkilerini azaltmak için yapılabilecek en doğru şey, güneş gözlüğü kullanmaktır. Gözlükler mutlaka optisyenlerden alınmalıdır. Sahte kalitesiz güneş gözlükleri ultraviyole ışınlarını filtrelemez, ancak gölge oluşturur. Bu da göze daha fazla zararlı ışınların girmesine neden olur.
Pırasa ağrı keser
Dayanılmaz ağrıya neden olan migren, hayatı kabusa çeviriyor. Uzmanlar, ilaç tedavisinin yanı sıra besinlerin de migren ağrısını kestiğini söylüyor. Özellikle marul, ıspanak, pırasayı öneriyor.
Karaciğere ayran gücü
Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden ayran, kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Kolesterolü ve tansiyonu dengeliyor. Kansızlığı engelleyen ayran, karaciğeri koruyor. Mide hastalıklarından gastriti engelliyor.
Çitle diyabeti önle
Çinko ve demir mineralleri açısından zengin olan kabak çekirdeği, kalbe ilaç etkisi yapıyor. Kolesterolü önler. Diyabet riskini azaltıyor. Uzmanlar günde bir avuç kabak çekirdeği tüketimini öneriyor.
VARİSİN YAŞI YOK
Daha çok yaşlılık sorunu olarak bilinen varis, günümüzde gençleri de tehdit ediyor. Uzmanlar fazla kilo, hareketsizlik ve yanlış beslenme nedeniyle varisin görülme yaşının 20'lere indiğini söylüyor. Giyim tercihlerinin bile bu hastalığa neden olabiliyor. Bu yüzden yüksek topuklu ayakkabıyla dar pantolonlardan uzak durulması gerekiyor. Varisten korunmak için daha çok ortopedik düz tabanlı ayakkabıların giyilmesini, düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Ayrıca varis konusunda uzman bir hekime başvurulması gerektiğini söylüyor.
Ağzına sağlık karanfil
Ağız yarası; dil, dil altı, damak, diş etleri, dudak ve yanakların iç kısmında gelişiyor. Genellikle 10-14 gün içerisinde kendiliğindengeçiyor. Evde yapılabilecek doğal çözümler ağız yarasının yol açtığı ayrıyı azaltıyor. İyileşme sürecini hızlandırıyor. Ağız yarasına iyi gelen yöntemler şöyle sıralanıyor:
-Tuzlu su ve soğuk su ile gargara yapılmalıdır.
-Meyve aromalı buzlu çubuklar ağızda yanık varsa faydalıdır.
-Karbonatlı su ile günde 3-4 defa gargara yapılmalıdır.
-Karanfil yağı aftın neden olduğu ağrıyı hafifletir.
-Aloe vera ve meyan kökü ağız yaralarını iyileştirir.
-Ada çayı, ağız yaralarının doğal tedavisi için kullanılabilir.