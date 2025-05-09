Nefes operasyonu! KOAH hastası Mehmet Seyman akciğer nakli ile yeni bir hayata "merhaba" dedi

Balıkesir'de yaşayan Mehmet Seyman (55), ileri derecede KOAH nedeniyle akciğerleri iflas edince, 2019 yılında akciğer nakli organ bekleme listesine alındı.

Seyman, tedavi gördüğü Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın olabilmek için İstanbul'a taşındı. Seyman, oksijen tüpleri olmadan nefes alamıyor, burnunda hortumla uyumak zorunda kalıyordu.

6 yıl organ bekledikten sonra tam umudunu kestiği ve memleketine geri dönmeyi planladığı günlerde Seyman'ın gelen telefonla hayatı değişti.

KURTULDUM DERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Uygun organ 5 Mart 2025'te çıktı. Prof. Dr. Erdal Taşçı ve ekibi, yıllardır beklenen akciğer nakli ameliyatını başarıyla gerçekleştirdi. Ama Seyman için sınav bitmedi, nakil ameliyatından iki gün sonra yoğun bakımdayken bu kez de kalp krizi geçirdi.

Doktorların hızlı müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen ve kalp damarlarına üç tane de stent takılan Seyman, iki kez ölümü atlatarak tedavi gördüğü hastaneden yürüyerek çıkmayı başardı.