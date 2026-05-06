Kalbin neden neredeyse hiç kanser geliştirmediği uzun süredir bilim dünyasının merak ettiği bir soruydu. Yeni bir araştırma bu gizemin kalbin sürekli atan yapısıyla ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler kalp kasının oluşturduğu mekanik hareketin tümör hücrelerinin tutunmasını ve yayılmasını zorlaştırabileceğini göstererek kanserle mücadelede fiziksel kuvvetlerin rolüne dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

Fotoğraf:Takvim.com.tr grafik servisi

Kalp neden kansere yakalanmıyor?

Kanser vücudun birçok noktasında gelişebilirken kalpte görülme oranı son derece düşüktür. Uzun yıllardır bu durum bilim dünyasında merak edilen bir soru olarak öne çıkıyordu.

Araştırmacılar fareler üzerinde özel bir deney düzeneği kurdu. Bir kalp normal şekilde atarken diğeri daha az mekanik strese maruz bırakıldı. Her iki kalbe de kanser hücreleri enjekte edildi.

Sonuçlar dikkat çekiciydi. Aktif olarak atan kalpte tümör gelişimi büyük ölçüde sınırlı kaldı ancak daha az hareket eden kalpte kanser hücreleri çok daha hızlı yayıldı.