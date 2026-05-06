Neden kalp kanseri bu kadar nadir? Yanıt "ritmik atışlarda" saklı olabilir
Bilim insanları kalpte kanserin neden neredeyse hiç görülmediğine dair önemli bir ipucu buldu. Yapılan yeni araştırma kalbin sürekli atan yapısının tümör hücrelerinin tutunmasını ve yayılmasını zorlaştırabileceğini gösteriyor.
- Fareler üzerinde yapılan araştırma, kalbin sürekli atan yapısının tümör hücrelerinin tutunmasını ve yayılmasını zorlaştırdığını ortaya koydu.
- Aktif olarak atan kalpte tümör gelişimi büyük ölçüde sınırlı kalırken, daha az hareket eden kalpte kanser hücreleri çok daha hızlı yayıldı.
- Kalbin kasılıp gevşemesi kanser hücreleri için zorlayıcı bir fiziksel ortam oluşturarak hücrelerin tutunmasını ve çoğalmasını zorlaştırıyor.
- Kalp hareketinin hücre çekirdeğiyle ilişkili bazı proteinleri etkileyerek genlerin çalışma biçimini değiştirdiği ve tümör gelişimini baskılayabildiği tespit edildi.
- Araştırmacılar, mekanik kuvvetlerin gelecekte vücudun farklı bölgelerinde taklit edilerek kanser büyümesinin yavaşlatılmasında kullanılabileceğini belirtti.
Kalbin neden neredeyse hiç kanser geliştirmediği uzun süredir bilim dünyasının merak ettiği bir soruydu. Yeni bir araştırma bu gizemin kalbin sürekli atan yapısıyla ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler kalp kasının oluşturduğu mekanik hareketin tümör hücrelerinin tutunmasını ve yayılmasını zorlaştırabileceğini göstererek kanserle mücadelede fiziksel kuvvetlerin rolüne dair yeni bir bakış açısı sunuyor.
Kalp neden kansere yakalanmıyor?
Kanser vücudun birçok noktasında gelişebilirken kalpte görülme oranı son derece düşüktür. Uzun yıllardır bu durum bilim dünyasında merak edilen bir soru olarak öne çıkıyordu.
Araştırmacılar fareler üzerinde özel bir deney düzeneği kurdu. Bir kalp normal şekilde atarken diğeri daha az mekanik strese maruz bırakıldı. Her iki kalbe de kanser hücreleri enjekte edildi.
Sonuçlar dikkat çekiciydi. Aktif olarak atan kalpte tümör gelişimi büyük ölçüde sınırlı kaldı ancak daha az hareket eden kalpte kanser hücreleri çok daha hızlı yayıldı.
Kalp atışı tümörleri fiziksel olarak baskılıyor
Bulgular kalbin sürekli kasılıp gevşemesinin yalnızca kan pompalamakla kalmadığını aynı zamanda kanser hücreleri için zorlayıcı bir fiziksel ortam oluşturduğunu ortaya koydu. Bu mekanik stres hücrelerin tutunmasını ve çoğalmasını zorlaştırıyor olabilir.
Hücre düzeyinde şaşırtıcı bir etki
Araştırmada, kalp hareketinin hücre çekirdeğiyle ilişkili bazı proteinleri etkilediği de tespit edildi. Bu proteinlerin, genlerin çalışma biçimini değiştirebildiği ve böylece tümör gelişimini baskılayabildiği görüldü.
Yeni tedavi yaklaşımlarının kapısı aralanabilir
Bilim insanlarına göre bu bulgular sadece kalbin neden korunmuş olduğunu açıklamıyor aynı zamanda mekanik kuvvetlerin tedavi amaçlı kullanılabileceğine dair yeni bir alan açıyor. Gelecekte benzer mekanik etkilerin vücudun farklı bölgelerinde taklit edilerek kanser büyümesinin yavaşlatılması mümkün olabilir.
Yukarıdaki haber Science, American Cancer Society ve World Health Organization verilerinden derlenmiştir.